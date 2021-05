Football : deux joueurs écroués après l’agression d’un arbitre

Deux joueurs du DRB Tadjenanet ont été jugés pour agression caractérisée sur les officiels du match. En effet les deux joueurs de football de l’équipe DRB Tadjennanet, H. Abdellali et M. Oussama ont été arrêtés et jugés pour agression sur un arbitre mais aussi sur les agents de police responsables de la sécurité sur place.

Cela s’est produit le 1er mai dernier durant une rencontre qui opposait l’équipe du DRBT et de l’AS Khroub pour un match de la 14e journée du championnat de Ligue 2. Mais certains incidents ont perturbés la rencontre une fois la fin du match sifflée. Les deux joueurs se sont attaqués à l’arbitre et aux policiers et suite à leurs interventions sur place.

Le tribunal de Chelghoum Laïd, dans la wilaya de Mila, a rendu son verdict ce mercredi 19 mai au sujet des deux footballeurs. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à 18 mois de prison ferme, une condamnation qui a étonnée le milieu sportif à commencer par les dirigeants de leur club de football.

Les dirigeants ont d’ailleurs décidés de faire appel du procès, les deux joueurs seraient pour eux innocents.

Une première dans l’histoire du football

C’est une première dans l’histoire du football et du sport algérien. Il est vrai que la violence et les incidents de ce genre sont assez fréquents et reviennent assez souvent dans le milieu du football dans le monde entier. Mais c’est la première fois qu’une sanction aussi lourde est appliquée sur ce genre de comportements.

Les comportements anti-sportifs de ce type sont assez souvent observés dans le monde du football en général. L’absence de sanction à la hauteur des actes des footballeurs ou en terme général dans le milieu du football serait-il une motivation au passage à l’action sans avoir à risquer les retombés de leurs actes ? Les responsables de ces actes se sentent-ils à l’abri de toutes sanctions ?

Une chose est sure, cette fois la sanction a été à la hauteur des actes et dissuadera très certainement d’autres actions ou tentatives de ce genre.