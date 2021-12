Les Verts ont fait preuve d’une haute performance et un excellent niveau lors de la précédente Coupe arabe, déroulée au Qatar du 30 novembre 2021 au 18 décembre de l’année en cours. Leur grand jeu d’équipe s’est soldé par leur couronnement du titre arabe, pour la première fois de l’histoire du football algérien.

À cet effet, plusieurs grands noms dans le monde du ballon rond, de nombreux médias, mais aussi beaucoup d’artistes ont fait l’éloge de nos talentueux Fennecs. Parmi ces derniers, figure le King du rai Cheb Khaled. Dans des déclarations accordées à la chaine arabophone Ennahar TV, le chanteur Oranais a salué les réalisations de l’équipe nationale, ainsi que leur couronnement en Coupe arabe, considérant les Verts désormais comme une fierté pour tous les peuples arabes.

Le King du rai fait l’éloge des Verts

« Ma joie est indescriptible, comme tous les Algériens, à la suite de notre couronnement en Coupe arabe. Notre équipe est devenue une fierté pour tous les Arabes, » révèle Khaled.

« J’ai apprécié le match de l’équipe nationale algérienne contre le Soudan, et j’ai eu l’honneur de rencontrer nos joueurs et de leur donner la joie et le courage de poursuivre leur voyage, » ajoute-t-il.

Par ailleurs, le King Khaled évoque le sujet de la Coupe d’Afrique, en déclarant : « après avoir remporté la Coupe arabe, nous attendons la prochaine Coupe d’Afrique, que nous espérons remporter à nouveau. »