Foodtech startup challenge 2022 : 12 startups se distinguent

Le secteur de l’agronomie et celui des startups, deux domaines d’activité essentiels à l’essor économique algérien qui convergent : le Foodtech startup challenge. Celui-ci met en avant l’ innovation dans les domaines de l’agriculture, l’agroalimentaire et l’aquaculture lors d’un programme riche en projets.

La quatrième édition a eu lieu ce jeudi 12 mai 2022 et a été placée sous le thème de « l’innovation au service de la sécurité alimentaire”. Lors de celle-ci 12 projets ont été primés et sur le podium les différentes entreprises se distinguent toutes par leurs concepts, leurs technologies et leurs initiatives novatrices.

Par exemple, en ce qui concerne la catégorie des innovations agroalimentaires « Agrotech », « Pacicoffee » ayant reçu le premier prix a présenté un emballage comestible et biodégradable pour le conditionnement de boissons chaudes, qui prend donc en compte l’aspect économique mais aussi environnemental.

L’application « Sawem » quant à elle a misé sur le digital en proposant un service direct au consommateur : la possibilité de scanner les codes-barres des produits directement en grandes surfaces et ainsi permettre une simulation du panier final en affichant le nom et le prix de chaque produit.

La troisième place revient à « Repast », une startup qui propose la mise en relation entre les femmes au foyer et les consommateurs par le biais de la distribution de repas. Une alternative au service de livraison “Fast-food” assez avantageuse pour les ménages et les “non-professionnels” de la restauration.

En ce qui concerne la catégorie des innovations agricoles, les trois primés sont : « Sodea Hasnaoui », « Microflora » et « Iphyto » toutes les trois proposant des projets dans le domaine de l’agriculture qu’elle soit animale ou végétale.

Quant à la catégorie « Aquatech », dans laquelle concourent les différentes startups proposant des concepts liées à l’hydraulique, trois startups ont elles aussi tiré leurs épingles du jeu. En effet, « Aquaclean », « Smart Aquatech » et « Atralife » se sont démarquées.

Un dernier challenge a été mis en place : « Drinks innovation ». Celui – ci concerne les innovations dans les boissons et leurs ingrédients et les 3 gagnants sont : « Drink with perpose », « Kowa drink » à la deuxième place et enfin « Nutrify ».

Le ministre délégué appelle à la participation de ces startups dans la sécurité alimentaire du pays

Les startups jouent un rôle primordial dans l’écosystème économique d’un pays, et celles spécialisées dans l’agriculture sont encore plus concernées au vu de l’importance de ce secteur en Algérie. C’est pour cela que Yacine El-Mahdi Oualid, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la Connaissance et des Startups a appelé celles-ci à jouer un rôle plus important dans la la sécurité alimentaire du pays et d’investir dans ce sens là.

En effet, il a évoqué ce point ce jeudi lors de de la cérémonie de remise des prix du « Foodtech startup challenge ». Il a rappelé que l’implication des startups est primordiale dans ce domaine où les aléas et les défis à surmonter se font de plus en plus nombreux.

Néanmoins, le responsable a tenu a souligné un point positif très significatif qui est celui du nombre d’entreprise s’étant présentée au concours qui démontre la diversité des projets et l’intérêt porté à ce secteur économique. En effet, d’aprés les chiffres rapportés par l’organisateur « Leancubator », 120 startups ont participé à cette édition.