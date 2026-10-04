Le ministère du Commerce extérieur fixe l’échéance du Fonds export

Les entreprises algériennes tournées vers l’export ont un rendez-vous à ne pas manquer. Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations vient de rappeler que les dossiers d’indemnisation liés au Fonds spécial pour la promotion des exportations doivent impérativement être finalisés en ligne.

L’échéance est fixée au 31 octobre 2026 à minuit, pas une minute de plus. Passé ce cap, le versement des sommes attendues risque tout simplement de ne jamais arriver.

Le Fonds spécial pour la promotion des exportations exige des dossiers complets

Tous les opérateurs économiques qui bénéficient d’un remboursement au titre de ce fonds sont concernés. La démarche se fait exclusivement sur l’espace numérique FSPE.commerce.gov.dz, devenu le point de passage unique pour ce type de requête. Aucune autre voie n’est prévue par la tutelle.

Cette centralisation en ligne n’a rien d’une surprise pour les professionnels du secteur. Depuis plusieurs mois, le département du commerce extérieur multiplie les guichets dématérialisés, à l’image de la plateforme numérique réservée à l’importation des services entrée en service durant l’été. Même logique ici : un seul portail, un suivi en temps réel, et une traçabilité renforcée des demandes.

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Deux situations distinctes réclament une action immédiate

Le ministère distingue deux cas de figure. Certains dossiers ont été rangés dans la rubrique « en attente de correction ». Leurs auteurs doivent reprendre les éléments signalés et lever les réserves formulées par les services instructeurs. Tant que ces observations subsistent, le traitement reste gelé.

L’autre situation touche les demandes déjà validées sur le fond. Elles apparaissent sous la mention « en attente de dépôt des fichiers originaux ». Les opérateurs économiques doivent alors transmettre les documents authentiques correspondant à leur requête. Sans ces justificatifs, l’accord obtenu reste théorique et le paiement ne peut être déclenché.

Dans les deux cas, la responsabilité repose entièrement sur l’entreprise. L’administration a validé l’étape qui lui incombait, elle attend désormais la réaction des intéressés.

Une échéance stricte au 31 octobre pour les exportateurs

La date limite concerne la gestion du compte du Fonds spécial pour la promotion des exportations au titre de l’exercice 2026. Minuit, le 31 octobre, marquera la clôture définitive des dépôts sur la plateforme. Le ministère insiste sur ce point : la vigilance s’impose, car aucun rattrapage n’est annoncé pour l’heure.

Les habitués des procédures commerciales savent toutefois que la tutelle sait faire preuve de souplesse quand les circonstances l’exigent. Au printemps, elle avait procédé à une réouverture temporaire de la plateforme dédiée aux importations pour traiter des demandes complémentaires. Début août, c’est le délai de domiciliation bancaire qui avait été porté de 45 à 90 jours pour les importateurs.

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Les retardataires s’exposent à perdre leur indemnisation

Rien ne garantit cependant une nouvelle prolongation. Un dossier resté incomplet après la date butoir compromet directement le versement de l’aide. Pour des structures qui comptent sur ce soutien afin d’alléger leurs coûts de prospection, de transport ou de participation aux foires internationales, la perte serait sèche.

L’expérience récente montre d’ailleurs que les administrations économiques durcissent le ton face aux négligences déclaratives. En juin, des mises en demeure envoyées aux importateurs en retard ont rappelé que le non-respect des obligations administratives pouvait coûter très cher, jusqu’au retrait de documents indispensables à l’activité.

Les services du ministère du Commerce extérieur se disent disponibles pour éclairer les entreprises sur les étapes à franchir. Explications sur les réserves formulées, nature exacte des pièces à fournir ainsi que modalités de téléversement : les exportateurs peuvent solliciter un appui avant l’expiration du délai.

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