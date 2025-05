Fond d’investissement Algérie – Oman : 300 millions $ pour développer ces trois secteurs

Dans le sillage de la visite du sultan Haïtham ben Tariq, l’Algérie et le Sultanat d’Oman ont conclu un accord pour la création d’un fonds d’investissement commun de 298 millions de dollars (40 milliards de dinars algériens). Ce fonds ciblera plusieurs secteurs économiques stratégiques.

Signé entre l’Autorité omanaise des investissements (OIA) et le ministère algérien des Finances, ce partenariat se concentrera dans un premier temps sur le développement de trois secteurs stratégiques : la sécurité alimentaire, les industries pharmaceutiques et l’exploitation minière.

La conclusion de l’accord sur la création du fond d’investissement commun a eu lieu, le 5 mai 2025, en marge de la visite du sultan d’Oman, Haïtham ben Tariq, en Algérie. À cette occasion, les deux pays ont paraphé onze mémorandums d’entente portant sur plusieurs secteurs économiques.

🔵 À LIRE AUSSI : Signature de 11 accords et entre l’Algérie et Oman

Ainsi, Entreprise Nationale de Recherche Géologique et Minière (ORGM), filiale de SONAREM, et la Société de développement minier d’Oman (MDO) ont signé un accord de partenariat. Une convention a également été signé entre le groupe Sonatrach et la société omanaise Abraj Energy. Les mémorandums d’entente incluent aussi un accord dans le secteur de l’industrie pharmaceutique et un protocole de coopération dans le domaine agricole.

En langage des chiffres, le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et Oman reste à des niveaux très faibles. Il atteint à peine 100 millions de dollars. Les importations de l’Algérie en provenance d’Oman se sont élevées, jusqu’à fin juillet 2024, à 98 millions de dollars, tandis que ses exportations vers le Sultanat n’ont pas dépassé un million de dollars.

استمرارًا لجهود #جهاز_الاستثمار_العُماني في توسيع شراكاته الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة، نُعلن عن توقيع اتفاقية أولية مع وزارة المالية الجزائرية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بأكثر من 115 مليون ريال عُماني. pic.twitter.com/bJrrLfcfL4 — Oman Investment Authority جهاز الاستثمار العماني (@Oman_OIA) May 5, 2025

Signature d’un Term Sheet entre Sonatrach et Abraj pour des projets pétroliers en Algérie

Le groupe Sonatrach et la société omanaise Abraj Energy ont signé, lundi à Alger, un « Term Sheet » pour la création d’une société mixte dédiée aux services pétroliers. La cérémonie s’est tenue sous le patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune et du sultan d’Oman Haitham bin Tariq.

Ce document, paraphé par les PDG Rachid Hachichi (Sonatrach) et Saif Al Hamhami (Abraj), concrétise le protocole d’accord du 24 avril 2024. Il formalise les travaux du groupe de travail conjoint, chargé d’étudier les opportunités de partenariat.

L’objectif est de définir les conditions techniques, juridiques et économiques pour évaluer la faisabilité d’une coentreprise spécialisée dans le forage, le work over, les services aux puits et la gestion de projets intégrés. La priorité sera donnée au marché algérien, avec une ouverture à l’international.

🔵 À LIRE AUSSI : Un « mystérieux » client s’offre des turbines à gaz Made in Algeria

En outre, cette signature renforce le partenariat stratégique entre les deux groupes et reflète la volonté de l’Algérie et d’Oman d’approfondir leurs relations bilatérales dans des secteurs économiques vitaux, en droite ligne avec une vision durable.

Fondée en 2019, Abraj Energy est un acteur majeur du secteur pétrolier omanais, spécialisé dans les services liés aux hydrocarbures.