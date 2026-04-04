Fonction publique : Promotion « exceptionnelle » pour les diplômés universitaires de ce secteur

Une décision très attendue vient d’être officialisée. La Direction Générale de la Fonction Publique a octroyé une dérogation spéciale permettant la promotion des agents ayant acquis des diplômes supérieurs au cours de leur parcours professionnel.

Cette mesure, qui s’inscrit dans une volonté de modernisation, vise avant tout à valoriser les compétences acquises sur le terrain et à renforcer l’expertise interne de l’institution.

Le dossier des promotions sur titre revient ainsi sur le devant de la scène. En réponse à une interpellation parlementaire du député Rabah Djeddou, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Saïd Sayoud, a confirmé que ses services ont obtenu une autorisation exceptionnelle.

Ce dispositif permet de promouvoir les fonctionnaires justifiant de qualifications académiques correspondant aux spécialités techniques et administratives requises par l’administration.

Cette initiative est présentée comme une juste reconnaissance des efforts individuels et un levier de motivation puissant pour encourager la formation continue et l’élévation du niveau de compétence au sein du corps de police.

Nouvelle réglementation : Comment sont gérées les promotions sur titre ?

Le ministre a rappelé que, bien que le décret exécutif n° 10-322 du 22 décembre 2010 (portant statut particulier des fonctionnaires de la Sûreté Nationale) ne mentionnait pas initialement la promotion sur titre, la gestion de carrière des agents reste régie par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 relative au statut général de la Fonction publique.

« L’article 107 de cette ordonnance définit les différents modes de progression, notamment la promotion sur titre pour les fonctionnaires ayant acquis les diplômes nécessaires pour passer au grade supérieur, que ce soit dans le même corps ou dans le corps immédiatement supérieur », a précisé le ministre.

Promotions 2023-2025 : Qui sont les premiers bénéficiaires ?

Au-delà des diplômes universitaires, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) s’attèle à renforcer ses effectifs par des ressources humaines hautement qualifiées pour optimiser le service public de sécurité et lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité.

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Sayoud a également souligné que cette dynamique s’inscrit dans un cadre plus large : le dégel des promotions dans toutes les institutions publiques. Conformément à l’instruction n° 165 du 16 juillet 2023, les agents pourront progresser dans leur carrière via :

Les examens professionnels.

Le choix après inscription sur les listes d’aptitude.

Ce processus de régularisation et d’avancement s’étalera sur la période allant de 2023 à 2025, offrant ainsi des perspectives claires d’évolution à des milliers de fonctionnaires de police.

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