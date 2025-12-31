Fonction publique : Paiement « exceptionnel » des salaires de janvier 2026

Face aux réajustements administratifs liés au récent remaniement gouvernemental, les autorités financières ont décidé d’activer une procédure exceptionnelle pour garantir le versement des salaires du premier mois de l’année.

Le versement des salaires du mois de janvier 2026 pour les fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations de l’État s’effectuera, à titre exceptionnel, selon la procédure de « paiement à découvert ».

Selon une décision datée du 29 décembre 2025, portant le numéro 8907 / 128 et signée conjointement par le Directeur Général du Budget et le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité, cette mesure a été officiellement autorisée pour prévenir tout retard de paiement.

Cette décision concerne l’ensemble des fonctionnaires et agents publics relevant des ministères touchés par la restructuration du gouvernement. Les versements se baseront sur les tableaux de paie originaux arrêtés à la date du 31 décembre 2025.

1er janvier 2026, journée chômée payée pour tous les secteurs

Par ailleurs, un communiqué conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que de la Direction Générale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, a précisé les modalités de la célébration du Nouvel An.

Le jeudi 1er janvier 2026 sera ainsi une journée chômée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions, administrations, organismes et offices publics et privés. Cette mesure s’applique à tous les secteurs, quel que soit le régime de travail (y compris pour les travailleurs rémunérés à la journée ou à l’heure), conformément à la loi 63-278 relative aux fêtes légales.

Le communiqué souligne toutefois que les administrations et entreprises concernées doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service dans les secteurs fonctionnant en régime de rotation (en continu), afin de garantir une prestation de services ininterrompue durant cette période de congé.

En définitive, ces dispositions exceptionnelles traduisent la volonté des pouvoirs publics d’assurer la stabilité administrative et sociale durant une phase de transition institutionnelle. Elles visent à préserver les droits des travailleurs, garantir la continuité de l’action publique et maintenir la confiance dans le fonctionnement normal de l’État.

