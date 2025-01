Fonction publique : Paiement « exceptionnel » des salaires de janvier 2025

Le Ministère des Finances a annoncé une mesure exceptionnelle autorisant le paiement à découvert des salaires des fonctionnaires et des agents de l’État pour le mois de janvier 2025.

Cette décision, prise en vertu du décret n°04 du 2 janvier 2025 et signée par les directeurs généraux de la Direction Générale du Budget et la Direction Générale du Trésor, vise à faire face aux contraintes financières actuelles et à garantir la régularité des versements salariaux conformément aux barèmes en vigueur au 31 décembre 2024.

Pour mettre en œuvre cette mesure, les ordonnateurs devront présenter des bordereaux d’engagement aux contrôleurs budgétaires afin de régulariser ces avances de fonds. Le financement de ces opérations sera assuré par les crédits ouverts au titre des programmes de l’année 2025.

Dans une note interne datée du 2 janvier 2025, le ministère des Finances a précisé que cette autorisation exceptionnelle a été accordée conformément à la loi organique n°11-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances.

Les salaires des employés et agents publics des ministères concernés par le remaniement gouvernemental seront versés conformément aux barèmes en vigueur au 31 décembre 2024.

À l’issue de cette opération de paiement anticipé, les ordonnateurs devront remettre aux contrôleurs budgétaires les bordereaux d’engagement nécessaires à la régularisation comptable.

Le financement de ces opérations sera assuré par les crédits ouverts au titre des enveloppes programmatiques de l’année 2025.

Un arrêté, daté du 2 janvier 2025, a été adressé aux secrétaires généraux des ministères et institutions publiques, ainsi qu’aux directeurs régionaux du budget et de la trésorerie. Ce texte souligne que le paiement à découvert est une mesure exceptionnelle cruciale pour garantir la stabilité de la vie quotidienne des fonctionnaires publics et le bon fonctionnement des institutions gouvernementales.

Il permet d’assurer le versement des salaires à temps, même en cas de retard dans certaines procédures financières, ce qui contribue à maintenir un équilibre social pour les employés.

Ce paiement anticipé des salaires, bien que ponctuel, revêt une importance capitale pour les fonctionnaires algériens.

Il leur garantit un certain niveau de stabilité financière et permet d’assurer la continuité des services publics. Cette mesure est également perçue comme un geste du gouvernement pour soulager le pouvoir d’achat des citoyens, notamment en cette période.

