Fonction publique : le Ministère de l’Intérieur recrute, 830 postes à décrocher à travers le pays

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a annoncé l’ouverture de plusieurs concours sur la base de diplômes, afin de pourvoir des postes relevant des corps communs ainsi que des filières d’architectes, d’ingénieurs en habitat et en urbanisme. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du projet de création de nouvelles circonscriptions administratives dans les Hauts-Plateaux.

Sept nouvelles circonscriptions administratives

En effet, sept circonscriptions administratives ont été instituées dans cette région stratégique du pays : Aflou, Barika, Ksar Chellala, Messaad, Aïn Oussara, Boussaâda et El Bayadh Sidi Cheikh. Le lancement de concours de recrutement pour ces zones vise à renforcer les moyens humains et à doter les nouvelles structures d’agents et de cadres qualifiés, capables d’assurer un fonctionnement efficace des services publics de proximité.

Selon le communiqué du ministère, un total de 830 postes budgétaires est ouvert au titre de l’année 2025. La répartition détaillée figure dans l’annexe n°1, tandis que les conditions légales d’accès aux concours sont précisées dans l’annexe n°2.

Des concours ciblés et des conditions précises

Les concours concernent en priorité les résidents des communes qui relèvent des nouvelles circonscriptions administratives. Les candidats doivent justifier de leur résidence et répondre aux conditions réglementaires fixées par la législation en vigueur. Les profils recherchés touchent notamment les domaines techniques liés à l’aménagement urbain, au logement et à la gestion des collectivités, mais aussi aux corps communs nécessaires pour le bon fonctionnement administratif.

Cette démarche illustre la volonté des pouvoirs publics de rapprocher l’administration des citoyens, en assurant la présence de compétences locales au sein des nouveaux services déconcentrés.

Dépôt des dossiers et modalités d’inscription

Les dossiers de candidature doivent être déposés au niveau des directions de l’administration locale des wilayas concernées, à savoir :

Laghouat,

Batna,

Tiaret,

Djelfa,

M’sila,

El Bayadh.

Pour faciliter la procédure, une inscription en ligne est également possible via la plateforme électronique dédiée.