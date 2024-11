Fonction publique : Le ministère a revu les grilles salariales à 3 reprises depuis 2022, selon Faid

Dans un contexte marqué par la mise en œuvre d’un nouveau modèle de gouvernance, le ministre des Finances, Laaziz Faid, a dévoilé les grandes lignes du projet de loi de finances 2025.

Présenté devant les députés, ce projet marque la troisième année consécutive où le budget est élaboré selon une approche programmatique, reflétant ainsi les orientations de la politique publique et la projection budgétaire à moyen terme (2025-2027).

Cette loi de finances clôt une période particulièrement éprouvante sur le plan budgétaire, notamment en raison de la gestion des conséquences de la pandémie de Covid-19.

Une des mesures phares de ce projet est la révision de la grille salariale des fonctionnaires. Le ministre a annoncé trois réévaluations successives depuis 2022 :

Première révision (2022) : Elle a concerné 2,7 millions de fonctionnaires et de retraités, avec un impact financier de 220 milliards de dinars.

Deuxième révision (2023) : Près de 2,8 millions de bénéficiaires ont vu leurs salaires revalorisés, pour un coût total de 585 milliards de dinars.

Troisième révision (2024) : Plus de 3 millions de fonctionnaires et de retraités ont été concernés par cette dernière révision, qui a représenté un coût de 578 milliards de dinars.

PLF 2025 : Une nouvelle étape dans la mise en œuvre du nouveau modèle de gouvernance

Par ailleurs, le ministre a souligné les efforts consentis pour résorber les retards d’investissement. Ainsi, 982 projets gelés depuis 2014, représentant un montant de 1 838 milliards de dinars, ont été débloqués. De plus, plus de 374 000 postes ont été créés dans la fonction publique entre 2020 et 2024.

Le dispositif d’insertion professionnelle a également été renforcé avec l’intégration de 338 000 bénéficiaires et la transformation de 179 000 contrats précaires en contrats à durée indéterminée.

Enfin, le ministre a rappelé que de grands projets d’infrastructure étaient en cours de réalisation dans les secteurs des travaux publics, de l’hydraulique, du logement, de l’agriculture, de la santé, de l’environnement, de l’énergie, des mines et des transports. Ces projets, au nombre de 178, représentent un investissement total de 9 815 milliards de dinars.

En résumé, le projet de loi de finances 2025 traduit la volonté des autorités de poursuivre les efforts de relance économique et d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, tout en assurant la pérennité des finances publiques.