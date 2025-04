Un week-end de 3 jours chômés et payés : bonne nouvelle aux employés de la Fonction publique

Jeudi prochain, marquant le 1er mai, sera un jour chômé et payé à l’occasion de la fête des travailleurs, comme l’a confirmé un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Dans son communiqué, la Direction de la Fonction publique a précisé que « le jeudi 1er mai 2025 sera un jour chômé et payé pour l’ensemble des agents des institutions et administrations publiques, ainsi que des organismes et offices publics et privés. »

Cette mesure s’applique également, conformément à la loi fixant la liste des fêtes officielles, à « tous les employés des établissements publics et privés, tous secteurs confondus, quel que soit leur statut, y compris ceux travaillant sous un régime journalier ou horaire. »

Le communiqué a également souligné que « les institutions, administrations publiques, organismes et offices concernés doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service dans les départements fonctionnant selon un système de rotation. »

Un calendrier 2025 riche en jours fériés et célébrations

Cette annonce s’inscrit dans un cadre plus large, celui du calendrier officiel des jours fériés pour 2025, qui allie traditions nationales et religieuses.

Le printemps sera marqué par la Fête du Travail (1er mai), tandis que l’été verra la commémoration de l’Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet). Tandis que, l’automne sera ponctué par l’Anniversaire de la Révolution du 1er Novembre 1954 (1er novembre).

Le volet religieux du calendrier s’annonce tout aussi important. Bien que tributaires du calendrier lunaire et sujets à confirmation officielle, les prévisions pour 2025 indiquent une célébration de l’Aïd El Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan, sur trois jours, du lundi 31 mars au mercredi 2 avril 2025.

La grande fête du sacrifice, l’Aïd El Adha, devrait quant à elle se dérouler du vendredi 6 au dimanche 8 juin 2025. Les musulmans algériens commémoreront également le Jour de l’an Hégirien (Aoual Moharam) le jeudi 26 juin 2025, suivi de Achoura le samedi 5 juillet 2025.

Enfin, la naissance du Prophète Mohammed (paix et bénédictions sur lui) sera célébrée lors d’Al-Mawlid Al-Nabawi le jeudi 4 septembre 2025.

Parallèlement à ce calendrier des festivités, le ministère de l’Éducation nationale a également levé le voile sur les dates des vacances scolaires pour l’année 2025. Les élèves pourront ainsi profiter de pauses bien méritées :

Vacances d’automne : du mardi 29 octobre au dimanche 3 novembre .

. Vacances d’hiver : du 19 décembre 2024 au 5 janvier 2025 .

. Vacances de printemps : du 20 mars au 6 avril 2025.

Vacances d’été : à partir du 10 juillet 2025 (les dates de fin pouvant varier selon les régions).

En conclusion, l’année 2025 promet d’être jalonnée de moments importants pour la nation algérienne. Ce calendrier détaillé des jours fériés et des vacances scolaires permettra à chacun d’anticiper et d’organiser au mieux ses activités personnelles et professionnelles, favorisant ainsi les retrouvailles familiales et les moments de partage.