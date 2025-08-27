Fonction publique : hausse salariale dès septembre pour les travailleurs de ce secteur

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, a présidé mercredi à Oran une rencontre régionale avec des représentants des travailleurs d’Algérie Poste issus de plusieurs wilayas. Cette réunion s’inscrit dans une série de rencontres visant à renforcer le dialogue social et à répondre aux préoccupations exprimées par les employés de cette entreprise publique.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre a constitué « une opportunité pour écouter les préoccupations professionnelles et sociales des travailleurs et examiner les moyens d’y répondre de manière efficace ». Le ministre a insisté sur la volonté de son département d’améliorer le climat social au sein de l’entreprise et d’accompagner les évolutions nécessaires pour valoriser les métiers liés aux services postaux.

Algérie Poste : deux jours de repos hebdomadaire bientôt pour les employés

Lors de son intervention, Sid-Ali Zerrouki a rappelé plusieurs décisions importantes déjà annoncées et qui entreront prochainement en vigueur. La première concerne les augmentations de salaires qui prendront effet à partir du mois de septembre prochain. Celles-ci s’accompagneront de la mise en place d’une nouvelle grille salariale plus équitable, destinée à mieux reconnaître les qualifications et à encourager les compétences présentes dans l’entreprise.

Le ministre a également évoqué la mise en place d’un nouveau système de congé hebdomadaire. Désormais, les travailleurs pourront bénéficier de deux jours de repos par semaine. Dans un premier temps, cette mesure sera appliquée de manière expérimentale dans certaines wilayas, avant d’être généralisée à l’ensemble du territoire national. L’objectif est de garantir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour les agents d’Algérie Poste.

Des augmentations salariales et une nouvelle organisation du travail dès septembre

Autre point important abordé par Zerrouki : la révision complète de la convention collective. Ce chantier a déjà été lancé en concertation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer un encadrement plus adapté des parcours professionnels. Cette révision devrait permettre une meilleure organisation des carrières, une clarification des droits et obligations, ainsi qu’une gestion plus transparente des évolutions internes.

Au-delà de ces annonces, le ministre a insisté sur l’importance du dialogue social comme outil de stabilité et de performance. Il a souligné que les transformations engagées par Algérie Poste visent non seulement à améliorer les conditions de travail, mais aussi à renforcer la qualité du service rendu aux citoyens.

Cette rencontre régionale à Oran illustre la volonté des autorités de rester à l’écoute des travailleurs et de prendre en compte leurs préoccupations. Les mesures annoncées devraient contribuer à apaiser le climat social et à redonner un nouvel élan à une entreprise considérée comme stratégique dans le quotidien des Algériens.