Fonction publique : Deux ministères lancent une vaste campagne de recrutement

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé une excellente nouvelle pour le monde académique : un total de 4 112 postes budgétaires a été alloué pour le recrutement de professeurs pour l’exercice 2025.

Cette décision témoigne d’un engagement fort en faveur du renforcement des effectifs d’enseignement et de recherche à travers le pays.

Ces nouveaux postes, très attendus, se répartissent comme suit :

2 941 postes pour des enseignants-chercheurs

pour des 719 postes dédiés aux professeurs hospitalo-universitaires

dédiés aux 156 postes pour des chercheurs permanents

pour des 185 postes pour des professeurs contractuels

Cette initiative majeure permettra non seulement de dynamiser le secteur de l’enseignement supérieur, mais aussi de garantir une meilleure qualité d’enseignement et de recherche pour les années à venir.

Le ministère du Commerce Extérieur recrute

Le ministère du Commerce Extérieur et de la Promotion des Exportations a également lancé une campagne de recrutement visant à pourvoir plusieurs postes au sein de la sous-direction des ressources humaines et des moyens généraux, conformément aux spécialisations et conditions spécifiées.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : 510 milliards pour l’achat de voitures, annonce le directeur des œuvres sociales

Les postes annoncés sont répartis comme suit :

Secrétaire de direction : 6 postes pour les candidats titulaires d’un certificat de technicien en secrétariat, de technicien de bureau, ou de technicien en secrétariat principal délivré par des centres de formation administrative.

: 6 postes pour les candidats titulaires d’un certificat de technicien en secrétariat, de technicien de bureau, ou de technicien en secrétariat principal délivré par des centres de formation administrative. Secrétaire de direction principal : 9 postes réservés aux titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées délivré par l’Université de la formation continue ou d’un certificat de technicien supérieur en secrétariat de bureau, secrétariat de direction, secrétariat médical, ou secrétaire de direction.

: 9 postes réservés aux titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées délivré par l’Université de la formation continue ou d’un certificat de technicien supérieur en secrétariat de bureau, secrétariat de direction, secrétariat médical, ou secrétaire de direction. Attaché principal d’administration : 2 postes pour les titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées délivré par l’Université de la formation continue ou d’un certificat de technicien supérieur dans les spécialisations suivantes : informatique de gestion, gestion et économie des entreprises, comptabilité et finance, comptabilité et gestion, droit immobilier, gestion publique, droit des affaires, droit des relations économiques internationales, commerce international, gestion des ressources humaines, psychologie ou marketing.

: 2 postes pour les titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées délivré par l’Université de la formation continue ou d’un certificat de technicien supérieur dans les spécialisations suivantes : informatique de gestion, gestion et économie des entreprises, comptabilité et finance, comptabilité et gestion, droit immobilier, gestion publique, droit des affaires, droit des relations économiques internationales, commerce international, gestion des ressources humaines, psychologie ou marketing. Ingénieur d’État en informatique : 4 postes (toutes spécialisations).

: 4 postes (toutes spécialisations). Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique : 2 postes (toutes spécialisations).

: 2 postes (toutes spécialisations). Ingénieur d’État en statistique : 4 postes (toutes spécialisations).

: 4 postes (toutes spécialisations). Traducteur interprète : 2 postes pour les titulaires d’une licence en traduction ou en interprétation, ou d’un diplôme équivalent.

: 2 postes pour les titulaires d’une licence en traduction ou en interprétation, ou d’un diplôme équivalent. Comptable administratif principal : 1 poste pour les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées délivré par l’Université de la formation continue ou d’un certificat de technicien supérieur en : comptabilité, comptabilité et gestion financière des entreprises, comptabilité et gestion, comptabilité et finance, ou d’un certificat de technicien supérieur en gestion des stocks, économie et droit.

: 1 poste pour les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées délivré par l’Université de la formation continue ou d’un certificat de technicien supérieur en : comptabilité, comptabilité et gestion financière des entreprises, comptabilité et gestion, comptabilité et finance, ou d’un certificat de technicien supérieur en gestion des stocks, économie et droit. Comptable administratif : 1 poste pour les titulaires d’un certificat de technicien supérieur en : gestion des stocks, ou d’un certificat de cadre comptable délivré par le Centre des entreprises conjointes pour la formation administrative et comptable, d’un certificat de technicien spécialisé en adjoints d’économes, d’un certificat de technicien spécialisé en achat et approvisionnement, d’un certificat de comptable ou comptable des collectivités locales délivré par les centres de formation des administrateurs, ou d’un certificat de maîtrise des techniques comptables.

: 1 poste pour les titulaires d’un certificat de technicien supérieur en : gestion des stocks, ou d’un certificat de cadre comptable délivré par le Centre des entreprises conjointes pour la formation administrative et comptable, d’un certificat de technicien spécialisé en adjoints d’économes, d’un certificat de technicien spécialisé en achat et approvisionnement, d’un certificat de comptable ou comptable des collectivités locales délivré par les centres de formation des administrateurs, ou d’un certificat de maîtrise des techniques comptables. Technicien supérieur en informatique : 2 postes pour les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un certificat de technicien supérieur en informatique, maintenance d’équipements informatiques, ou d’un certificat de programmeur analyste délivré par l’Entreprise Nationale des Systèmes Informatiques, ou d’un diplôme équivalent (toutes spécialisations).

: 2 postes pour les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un certificat de technicien supérieur en informatique, maintenance d’équipements informatiques, ou d’un certificat de programmeur analyste délivré par l’Entreprise Nationale des Systèmes Informatiques, ou d’un diplôme équivalent (toutes spécialisations). Documentaliste archiviste : 2 postes pour les candidats titulaires d’une licence en sciences de la bibliothéconomie ou d’un diplôme équivalent.

🟢 À LIRE AUSSI : Enseignement supérieur : 185 postes ouverts aux titulaires de doctorat

Le ministère a précisé que les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel à l’adresse drh@mcepe.gov.dz. Ils doivent comprendre une demande manuscrite, une copie de la carte d’identité nationale, et une copie du diplôme ou de la qualification requise.

Le ministère a également indiqué que les dossiers des candidats définitivement retenus avant leur nomination aux postes convoités devront inclure : une copie du certificat attestant leur situation vis-à-vis du service national, un extrait de l’acte de naissance et deux photos d’identité.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé à 10 jours à compter de la date de l’annonce.