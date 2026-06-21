Fonction publique : Découvrez les 5 derniers jours chômés et payés de 2026

Le second semestre 2026 n’a pas dit son dernier mot. Cinq jours fériés chômés et payés figurent encore au calendrier officiel, couvrant une période allant de la fin juin jusqu’au premier jour de novembre.

Entre commémorations historiques, obligations civiques et célébrations religieuses, les travailleurs algériens ont encore de quoi marquer leurs agendas.

Achoura et législatives : un mois de juillet doublement férié

Le coup d’envoi de cette dernière ligne droite sera donné le jeudi 25 juin 2026 avec l’Achoura, journée de recueillement religieux inscrite de longue date dans le calendrier des fêtes légales algériennes.

Le jeudi 2 juillet 2026 sera en effet chômé et payé à l’occasion des élections législatives. Ce type de journée, accordé pour permettre à chaque citoyen d’exercer son droit de vote, s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils relèvent du secteur public ou privé.

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Trois jours plus tard, le dimanche 5 juillet 2026, le pays célébrera simultanément la Fête de l’Indépendance et la Journée de la Jeunesse.

Le Mawlid Ennabawi clôture l’été 2026

Le mercredi 26 août 2026, le Mawlid Ennabawi, commémorant la naissance du Prophète Mohammed, offrira aux travailleurs algériens une pause supplémentaire avant la reprise du rythme habituel de l’automne.

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Enfin, le dimanche 1er novembre 2026 viendra clore définitivement le calendrier des jours fériés légaux pour cette année. Le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération sera célébré avec la solennité qui s’impose à cette date fondatrice.

Un rendez-vous mémoriel qui résonne chaque année avec une intensité particulière dans la conscience collective algérienne.

Un calendrier 2026 déjà bien chargé depuis janvier

Il convient de rappeler que l’année 2026 a déjà été ponctuée de nombreux jours fériés. Dès le 12 janvier, le Nouvel An amazigh Yennayer avait été officiellement chômé et payé sur l’ensemble du territoire.

En mars, trois journées avaient été accordées à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, conformément à la même loi de 1963. Plus récemment, en juin, le premier jour de Muharram 1448 marquant le Nouvel An de l’Hégire avait également été déclaré férié par un communiqué conjoint du ministère du Travail et de la Direction générale de la Fonction publique.

Autant de jalons qui témoignent d’un calendrier 2026 particulièrement dense, mêlant identité nationale, pratique religieuse et vie démocratique. Les cinq jours fériés restants viennent donc compléter un tableau déjà substantiel pour les salariés algériens.