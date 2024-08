Fonction publique : changement officiel des heures de travail dans 20 wilayas

Le Premier ministre Nadir Larbaoui a récemment signé un décret exécutif visant à modifier les horaires de travail dans les établissements et administrations publics de 20 wilayas situées dans le sud du pays. Cette mesure, annoncée dans le Journal Officiel du 13 août 2024, est mise en place en raison des conditions climatiques extrêmes que connaissent ces régions durant l’été.

Modification des horaires de travail dans le sud : décret signé pour un nouvel aménagement

Ce décret stipule que, du 1ᵉʳ juin au 30 septembre, les heures de travail dans les wilayas concernées seront adaptées pour mieux répondre aux besoins des travailleurs face aux températures élevées, souvent proches de 50 degrés Celsius. Durant cette période, la journée de travail commencera plus tôt, dès 7h00, et se terminera à 15h00, avec une pause déjeuner de 30 minutes entre 12h00 et 12h30. Cet aménagement des horaires est conçu pour limiter l’exposition des travailleurs aux heures les plus chaudes de la journée, et ainsi préserver leur santé et leur sécurité.

Les wilayas concernées par cette mesure sont :

Adrar,

Tamanrasset,

Illizi,

Tindouf,

Béchar,

Ouargla,

Ghardaïa,

Laghouat,

Biskra,

El Oued,

Timimoun,

Bordj Badji Mokhtar,

Ouled Djellal,

Béni Abbès,

In Salah,

In Guezzam,

Touggourt,

Djanet,

El M’Ghair,

El Meniaa.

Les horaires inchangés pour le reste du territoire

Dans le reste du pays, les horaires de travail dans le secteur public resteront inchangés, avec une journée de travail standard de 8h00 à 16h30, incluant une pause déjeuner d’une heure de 12h00 à 13h00.

Cette décision s’inscrit dans une démarche plus large du gouvernement visant à adapter les politiques publiques aux réalités locales, notamment en tenant compte des défis environnementaux spécifiques au sud du pays. En ajustant les horaires de travail, le gouvernement espère non seulement améliorer les conditions de travail dans ces régions, mais aussi maintenir la productivité des services publics tout en réduisant les risques liés à la chaleur extrême.

Ce décret marque ainsi une étape importante dans l’adaptation des politiques de l’État aux enjeux climatiques et géographiques du territoire algérien.