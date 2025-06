Fonction publique : changement des horaires de travail dans 20 wilayas à partir du 1ᵉʳ juin

À l’approche de la saison estivale, les autorités algériennes ont annoncé une adaptation des horaires de travail dans les wilayas du Sud et du Grand Sud du pays. Cette mesure, qui entre en vigueur à partir du 1er juin et s’étendra jusqu’au 30 septembre, vise à répondre aux réalités climatiques particulières de ces régions, souvent marquées par des températures caniculaires en milieu de journée.

Selon les dispositions officielles, la journée de travail commencera à 7h00 du matin et se terminera à 15h00. Elle sera divisée en deux périodes : la première de 07h00 à 12h00, suivie d’une pause de 30 minutes, puis une reprise de 12h30 à 15h00. Cette organisation permet de concentrer l’activité durant les heures les plus fraîches de la journée, tout en accordant une coupure permettant aux travailleurs de se reposer au moment où la chaleur devient la plus accablante.

Horaires d’été dans le Sud algérien : une adaptation aux conditions climatiques extrêmes

Les wilayas concernées par ce changement d’horaire sont nombreuses. Il s’agit des wilayas suivantes :

Adrar,

Tamanrasset,

Illizi,

Tindouf,

Béchar,

Ouargla,

Ghardaïa,

Laghouat,

Biskra,

El Oued,

Timimoun.

À celles-ci s’ajoutent les nouvelles wilayas créées ces dernières années : Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghair et El Menia.

Ce réaménagement saisonnier des horaires est devenu une pratique courante dans le sud du pays, où le mercure peut atteindre voire dépasser les 50°C en plein été. Dans ces conditions, les activités professionnelles en extérieur, mais aussi en intérieur sans climatisation efficace, peuvent devenir très éprouvantes, voire dangereuses pour la santé des travailleurs.

Du 1er juin au 30 septembre, nouveaux horaires dans les wilayas du Sud

En permettant un travail matinal et une fin de journée plus précoce, l’administration cherche ainsi à préserver l’efficacité des employés tout en réduisant les risques liés aux fortes chaleurs. De nombreux habitants et fonctionnaires saluent cette initiative, qu’ils considèrent comme une mesure de bon sens adaptée aux réalités locales.

Par ailleurs, cette mesure pourrait également contribuer à une meilleure gestion de l’énergie, notamment en limitant l’utilisation intensive de la climatisation aux heures les plus critiques. Elle participe donc indirectement à une démarche de rationalisation des ressources énergétiques, en phase avec les défis climatiques et environnementaux que connaît la région.

Enfin, ces horaires resteront en vigueur jusqu’au 30 septembre, période à laquelle les températures commencent généralement à baisser, permettant ainsi un retour au rythme de travail habituel.