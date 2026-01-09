Fonction publique : annonce importante concernant la journée du lundi 12/01/2026

La célébration d’Amenzu n Yennayer, marquant le passage au Nouvel An Amazigh, sera observée par une journée chômée et payée sur l’ensemble du territoire national le lundi 12 janvier 2026, ont annoncé les autorités compétentes.

Dans un communiqué conjoint rendu public ce jeudi, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, ont précisé les modalités de cette interruption légale du travail.

Conformément aux dispositions de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, cette mesure concerne l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques. Elle s’étend également aux établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux entreprises relevant de tous les secteurs et statuts juridiques confondus.

Le communiqué souligne une attention particulière pour les travailleurs précaires, précisant que la journée sera également chômée et payée pour « les personnels payés à l’heure ou à la journée ».

Toutefois, afin de ne pas paralyser les secteurs vitaux du pays, les autorités ont rappelé l’obligation de permanence. Les institutions et entreprises concernées sont ainsi tenues de :

Prendre les dispositions nécessaires pour garantir la continuité des services .

. Maintenir l’organisation des services fonctionnant en mode de travail posté (système de rotation).

🟢 A LIRE AUSSI : Transport urbain : commande record de 3 000 bus chinois pour renouveler le parc algérien

Cette célébration, devenue officielle en Algérie depuis 2018, confirme une nouvelle fois l’ancrage de la culture amazighe au cœur de l’identité nationale et du calendrier républicain.

Célébrations de Yennayer 2976 : Béni Abbès au cœur de la fête nationale

Parallèlement à l’annonce du caractère férié de la journée du 12 janvier, les célébrations officielles du Nouvel An amazigh 2976 ont franchi une étape symbolique ce vendredi matin avec le départ de la caravane officielle vers la wilaya de Béni Abbès.

L’effervescence était palpable au point de départ de cette expédition culturelle. Le coup d’envoi a été donné en présence d’un parterre de hautes personnalités de l’État, marquant l’importance institutionnelle accordée à cette fête ancestrale.

La cérémonie a réuni le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA), le Président de l’Assemblée populaire nationale (APN), ainsi que le représentant le Conseil de la nation. La présence du Directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) souligne la logistique d’envergure déployée pour acheminer cette délégation vers le Sud-Ouest du pays.

Cette caravane ne se limite pas à un simple déplacement ; elle incarne la volonté de porter les festivités d’« Amenzu n Yennayer » au-delà des centres urbains du Nord, pour toucher les profondeurs du territoire national.

🟢 A LIRE AUSSI : Mourad Guerbas en concert au Zénith pour Yennayer 2976 : retour sur la carrière d’un artiste marquant

En choisissant la « Perle de la Saoura » comme épicentre de la célébration nationale, le HCA mise sur la valorisation de la diversité culturelle algérienne. La wilaya de Béni Abbès s’apprête ainsi à devenir, le temps des festivités, un théâtre à ciel ouvert où se mêleront activités artistiques, expositions patrimoniales et conférences historiques.

L’objectif affiché est de promouvoir la profondeur civilisationnelle de l’identité amazighe comme socle de l’unité nationale.