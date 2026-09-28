Artisanat, dattes, tapis : le pavillon Algérie séduit la Foire de Marseille jusqu’au 5 octobre

La Foire internationale de Marseille accueille jusqu’au lundi 5 octobre, au parc Chanot, près de 1 000 exposants réunis autour du thème « La Méditerranée en scène ». Parmi eux, des stands algériens font découvrir aux visiteurs l’artisanat et les produits du terroir du pays. Horaires, tarifs, journées gratuites, exposants : voici ce qu’il faut savoir avant de s’y rendre.

Rendez-vous incontournable de la rentrée marseillaise, la Foire internationale de Marseille a ouvert ses portes le vendredi 25 septembre. Pour sa 101e édition, elle met la Méditerranée à l’honneur. C’est une occasion pour la communauté algérienne de la région de retrouver un peu du pays à deux pas de chez elle.

Onze jours autour de « La Méditerranée en scène »

Du vendredi 25 septembre au lundi 5 octobre 2026, le parc Chanot, dans le 8e arrondissement, accueille près de 1 000 exposants, selon la mairie des 6e et 8e arrondissements. L’organisateur attend quelque 300 000 visiteurs sur les onze jours.

Le thème de cette édition, « La Méditerranée en scène », irrigue l’ensemble des halls. Un parcours fléché guide les visiteurs vers les exposants liés au tourisme, aux traditions et aux produits du bassin méditerranéen. Par ailleurs, un espace international met l’accent sur les pays de la région.

Les stands couvrent la maison et l’habitat, la mode, les loisirs, la gastronomie et l’artisanat. Le programme prévoit aussi des concerts, des ateliers créatifs, une fête foraine, un village des sports et une journée consacrée au jeune public le mercredi 30 septembre.

Horaires et tarifs : ce qu’il faut savoir

La foire ouvre de 10 h à 19 h en semaine et de 10 h à 20 h le week-end. Elle prévoit aussi plusieurs rendez-vous en soirée :

Jeudi 1er octobre et samedi 3 octobre : soirées gourmandes de 19 h à 23 h dans les espaces de restauration, avec des invitations gratuites à télécharger sur le site officiel ;

: soirées gourmandes de 19 h à 23 h dans les espaces de restauration, avec des invitations gratuites à télécharger sur le site officiel ; Vendredi 2 octobre : nocturne jusqu’à 23 h, avec un concert à partir de 20 h et un feu d’artifice.

L’entrée coûte 8 € sur place et 6 € en ligne. Elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. La RTM, le réseau de transports marseillais, propose en outre un billet combiné à 7,50 €, qui comprend l’entrée à la foire et un aller-retour dans la journée en bus, métro ou tramway.

L’organisateur a aussi prévu plusieurs journées d’entrée gratuite pour certains publics. D’ici la clôture, en voici le calendrier :

Mardi 29 septembre : entrée gratuite pour les femmes, lors de la journée « Elles font la Foire » ;

: entrée gratuite pour les femmes, lors de la journée « Elles font la Foire » ; Jeudi 1er octobre : entrée gratuite pour les plus de 60 ans ;

: entrée gratuite pour les plus de 60 ans ; Lundi 5 octobre : entrée gratuite pour les demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif.

Les horaires, tarifs et journées gratuites peuvent évoluer. Avant de vous déplacer, vérifiez les informations sur le site officiel de la Foire de Marseille.

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Au pavillon Algérie : artisanat, terroir et saveurs

Au cœur de cette édition méditerranéenne, des stands algériens présentent le savoir-faire d’artisans et de producteurs venus du pays. Depuis le début de l’année, un opérateur privé, Makhlouf Chalal, organise la présence algérienne dans plusieurs foires européennes, de la Foire de Paris au printemps aux foires de Lisbonne et de Thessalonique cet été.

Parmi les exposants de Marseille figure Nabil Gamache, un artisan de 52 ans originaire d’El Milia, dans la wilaya de Jijel. Il façonne des objets de décoration en bois précieux. De plus, il expose à Marseille un mois seulement après les incendies qui ont frappé sa région.

Lors des étapes précédentes, les stands algériens proposaient un large éventail de produits : huile d’olive, miel, dattes algériennes, nougat et safran pour le terroir. Mais il y avait aussi bijoux berbères, robes brodées de Touggourt, tapis de Ghardaïa, céramique et savon traditionnel pour l’artisanat. Enfin, il ne faut pas oublier un espace de restauration.

Après Paris et Lisbonne, une tournée européenne

La halte marseillaise, annoncée dès le printemps par son organisateur, s’inscrit dans une tournée européenne. À la Foire de Paris, qui s’est achevée le 11 mai, le pavillon Algérie réunissait 40 exposants sur 240 m². Makhlouf Chalal souhaite porter cette surface à 500 m² l’an prochain.

Le pavillon a ensuite pris part à la Foire internationale de l’artisanat de Lisbonne, du 27 juin au 5 juillet, sur 125 m², avec la participation de la Chambre nationale d’agriculture. En septembre, les produits algériens ont fait leur première apparition à la Foire internationale de Thessalonique, en Grèce, avec une dizaine d’exposants. Un stand était aussi annoncé au Village international de la gastronomie, à Paris, du 10 au 13 septembre.

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Comment venir au parc Chanot

Le parc Chanot se situe au rond-point du Prado, dans le 8e arrondissement de Marseille. Pour éviter les difficultés de stationnement, mieux vaut venir en transports en commun. Par exemple, la ligne 2 du métro dessert l'arrêt Rond-Point du Prado, face au parc. Et le tramway T3 l’arrêt Sainte-Marguerite Dromel. Le billet combiné vendu dans les distributeurs de la Régie des transports métropolitains (RTM) comprend le trajet aller-retour et l’entrée à la foire. Des vélos électriques en libre-service sont aussi disponibles à la station Prado-Michelet, en face de l’entrée principale.

Marseille reste aussi l’une des principales portes entre la France et l’Algérie. Les voyageurs qui prévoient une traversée dans les prochains jours peuvent suivre la traversée supplémentaire d’Algérie Ferries entre Marseille et Oran. Par ailleurs, ils peuvent vérifier leur réservation après l’annulation de deux traversées de Corsica Linea en raison d’une grève.

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