Foire des arts de Tokyo : le plasticien algérien Adlane Samet marque sa présence

La scène artistique algérienne accueille de plus en plus d’artistes-peintres de nouvelle génération. Quelle que soit leur inspiration ou le courant artistique emprunté, une chose est sûre ; les artistes algériens ont du talent. Et pour cause, ceux-ci sont reconnus à l’internationale, à l’image du plasticien algérois Adlane Samet, qui a eu la chance d’exposer à une prestigieuse exposition d’arts de Tokyo récemment.

Les œuvres du peintre algérien Adlane Samet exposées à l’Art Fair Tokyo en 2023

L’artiste algérien Adlane Samet porte les couleurs de l’Algérie jusqu’au pays du soleil levant. En effet, Samet a participé à une très grande exposition d’art organisée dans la capitale du Japon, Tokyo. Passionné par l’art contemporain, Adlane commence très tôt à s’investir dans le milieu artistique algérien. Mais il ne s’arrête pas à l’échelle nationale, le jeune peintre ambitieux vise beaucoup plus haut. C’est ainsi qu’il s’associe à une galerie d’art étrangère multi nationaliste du nom de « Over The Influence » qui promouvoit ses œuvres ainsi que celles d’autres artistes, sur la scène mondiale.

Ainsi, Adlane a participé, avec Over The Infleunce, à la prestigieuse Art Fair Tokyo (Foire des arts de Tokyo) ces 10, 11 et 12 mars derniers. Un événement de grande envergure qui vient célébrer l’art contemporain dans le monde entier. L’Algérien de 34 ans a marqué sa présence au Japon avec 2 toiles de sa collection : « Fear » et « Cursed Flute », littéralement « peur » et « flûte maudite ».

Adlane Samet , le plasticien expressionniste algérien des temps modernes

Adlane a commencé sa carrière aux beaux-arts d’Alger. Diplôme en poche, il poursuit son ambition en participant à des galeries d’exposition aux quatre coins du pays et fini même par organiser sa propre expo en 2016. « Regard’s », l’exposition individuelle du jeune Adlane, a été organisée à Alger et lui a permis de revenir sur son parcours et d’exposer ses œuvres récentes.

Ce qui distingue Adlane Samet des autres artistes, c’est son talent pour l’art expressionniste. À travers ses œuvres, on peut distinguer une pointe d’art enfantin, mêlée à une influence mythique. Le tout résonne très harmonieusement pour créer un ensemble haut en couleur et remplis d’émotions. Un spectacle qui en dit long sur la sensibilité de l’artiste algérien, et qui lui a valu sa place à l’Art Fair de Tokyo en 2023.