FMI/Algérie : croissance solide et perspectives positives pour 2024

Le 29 mars 2024, Washington, DC – Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu la consultation au titre de l’article IV avec l’Algérie le 27 mars 2024.

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié ses conclusions sur l’économie algérienne pour l’année 2023. Le rapport, issu d’une mission effectuée à Alger en décembre 2023, souligne une croissance de 4,2%, cette performance jugée “solide” est attribuée à plusieurs facteurs clés :

Un rebond de la production d’hydrocarbures

De bons résultats des secteurs de l’industrie, de la construction et des services

Le FMI souligne également la solidité de la position extérieure de l’Algérie, avec un excédent du compte courant pour la deuxième année consécutive. Ce résultat est attribué aux prix élevés des hydrocarbures sur le marché international, qui ont dopé les recettes publiques et les exportations.

Cependant, le rapport attire l’attention sur la persistance des pressions inflationnistes. Cette situation, bien que préoccupante, est principalement due à la hausse des prix des denrées alimentaires.

FMI : Perspectives économiques positives à court terme, mais des défis à relever

Le FMI se montre optimiste pour l’économie algérienne en 2024, prévoyant une « croissance réelle” forte de 3,8%. Cette croissance sera « soutenue en partie par des dépenses fiscales importantes”.

Les administrateurs du Fonds prévoient une décélération de l’inflation en 2024. Cette tendance positive serait due à « l’allègement des prix des produits alimentaires frais ».

Cependant, le FMI s’inquiète de l‘ « ancrage » de l’inflation à un niveau « relativement élevé ». L’excédent de la balance courante devrait également se réduire en 2024. Cette baisse est liée à la « baisse des prix des hydrocarbures ».

Par ailleurs, le FMI a mis en évidence l’importance qu’il y a à garantir une stabilité macroéconomique et une croissance durable et inclusive. Pour ce faire, il est crucial de mettre en place une combinaison judicieuse de politiques et de réformes. Ces politiques doivent viser à diversifier l’économie et à réduire les risques liés au climat.