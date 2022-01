FlyWestaf: nouvelle compagnie aérienne qui promet des billets low-cost

C’est une nouvelle née dans le petit monde des low-cost qui vient de s’implanter dans le marché encore à ses balbutiements en Algérie. La nouvelle compagnie aérienne, FlyWestaf Algeria SPA est enfin inscrite au registre de commerce, indique, ce samedi, la compagnie dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Dans son communiqué, la nouvelle compagnie aérienne a bien affiché ses ambitions. Cette dernière espère lancer ses opérations dès le mois d’avril 2022 devenant ainsi « la première compagnie aérienne de transport de passagers et de marchandises à bas coût en Algérie ».

Prémices d’une concurrence à grande vitesse

L’émergence de l’économie Low-Cost dans le transport aérien en Algérie risque aujourd’hui de mettre à mal la compagnie aérienne Air Algérie et les autres compagnies qui desservent le pays en imposant, « de gré ou de force » des prix hors portée. Une question qui mérité, d’ailleurs, d’être posée avec acuité.

Se félicitant par la nouvelle venue dans la scène algérienne des compagnies aérienne, le député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi a annoncé, non sans euphorie que le prix moyen aller-retour sera proposé à 200 euros et pourrait même être revu à la baisse plus tard.

Le député de la diaspora informe, en outre, que la nouvelle compagnie aérienne algérienne opérera à partir des aéroports algériens d’Alger, d’Oran et d’Annaba. Les avions de la compagnie, des Boeing 737, en l’occurrence, desserviront en premier lieu les aéroports de Paris-Beauvais, Lyon et Marseille. Les vols pourraient débuter, selon le parlementaire dès le mois d’avril prochain.