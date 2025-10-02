Flottille Sumud vers Gaza : des militants algériens arrêtés lors d’une interception israélienne

Mercredi, des navires de la flottille Sumud, qui transportait de l’aide alimentaire et médicale vers Gaza et comptaient à son bord des militants algériens, ont été illégalement interceptés par l’armée israélienne.

Dans la nuit du mercredi à jeudi, l’armée israélienne a attaqué et arraisonné en pleine mer plusieurs navires de la flottille de la Résilience mondiale. Cette mission humanitaire internationale visait à briser le blocus sur Gaza. Des dizaines de participants — militants, journalistes, élus et bénévoles de plus de 40 pays — ont été enlevés de force, un acte dénoncé une violence flagrante du droit international et du droit de mer.

Le Comité international pour la levée du blocus sur Gaza a confirmé que les forces d’occupation ont eu recours à la violence excessive, allant jusqu’à heurter délibérément les navires et à utiliser des canons à eau dans une tentative de couler les bateaux.

Des militants algériens arrêtés par les forces israéliennes

Dans la nuit du mercredi au jeudi 2 octobre 2025, les forces israéliennes ont intercepté le navire Deir Yassin, ainsi que plusieurs autres bateaux faisant partie de la Flottille de la Résilience Maghrébine, qui se dirigeait vers Gaza. AU moment de l’interception, les navires se trouvaient à environ 70 milles marins du secteur dévasté, dans une zone surveillée par l’occupation israélienne.

Cet incident a déclenché une vague de condamnations massives et des appels urgents pour assurer la protection et la sécurité des participants.

Dans la suite des événements, la page officielle de la Flottille de Résilience Maghrébine a publié la liste des participants qui étaient à bord de ce navire, incluant des militants algériens et tunisiens, ainsi que des ressortissants du Maroc, de la Mauritanie, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.

L’inquiétude monte concernant la sécurité des participants arrêtés. Parmi les personnes à bord se trouvait Merouane Ben Guettaia, membre de la flottille mondiale de la Résilience. Sa situation est particulièrement préoccupante : il avait été désigné comme « terroriste« , avec d’autres Tunisiens, par Israël, en raison d’une photo où il apparaissait en compagnie d’un membre du Hamas, Youcef Hamdan.

La flottille Sumud poursuit sa route vers Gaza

Malgré l’interception de plusieurs de ses navires par la marine israélienne, mercredi, la Flottille Global Sumud a affirmé tôt ce jeudi qu’elle maintenait sa route vers Gaza. L’organisation a qualifié l’action israélienne « d’attaque illégale contre des humanitaires non armés » et a exhorté « les gouvernements, les dirigeants mondiaux et les institutions internationales » à exiger la sécurité et la liberté des participants.

Ce jeudi, la Flottille Sumud a déclaré sur X que « 12 bateaux continuent leur route vers Gaza à pleine vitesse, sous la menace des navires israéliens qui les suivent de loin« .

Parti d’Espagne en septembre avec environ 45 bateaux et des centaines de militants issus de 40 pays, cette « mission pacifique et non violente d’aide humanitaire » a pour objectif de briser le blocus sur Gaza et de fournir une « aide humanitaire à une population assiégée et confrontée à la famine et au génocide« .

