Flottille Sumud : six Algériens rapatriés après leur détention par Israël, attendus à Alger

Un avion de Turkish Airlines transportant les 137 militants de la flottille mondiale Sumud, qui avaient été détenus par Israël dans les eaux internationales, a quitté l’aéroport Ramon d’Eilat samedi et est arrivé à Istanbul à 15 h 40 (heure locale). Parmi les passagers, il y avait des citoyens turcs, ainsi que des ressortissants de douze autres pays, dont l’Algérie, les États-Unis, le Maroc et de l’Italie.

Selon les informations d’Anadolun, les 137 militants ont embarqué de l’aéroport Ramon après avoir accompli leurs formalités, puis ont décollé pour Istanbul. Des sources diplomatiques turques précisent que le vol transportait également les citoyens de douze autres pays, à savoir : des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l’Algérie, du Maroc, de l’Italie, du Koweït, de la Libye, de la Malaisie, de la Mauritanie, de la Suisse, de la Tunisie et de la Jordanie.

Qui sont les six Algériens rapatriés vers la Turquie ?

Six Algériens ayant pris part à la Flottille mondiale Sumud ont été expulsés vers la Turquie samedi, selon la Coordination populaire algérienne de Soutien à la Palestine. La Coordination a publié la liste de ces personnes rapatriées, à savoir : Abderrazak Makri, Ammar Ounas, Zoubida Kherbache, Ahmed Fawzi Bouaziz, Tayeb Mehden et Mohamed Zakaria Bendada.

Par ailleurs, la coordination a tenu à rassurer le public concernant les Algériens encore détenus par Israël : elle confirme qu’ils sont « en bonne santé » et bénéficient d’un « suivi juridique et psychologique direct« .

Malgré les menaces proférées par le ministre de l’Intérieur israélien par le port d’Ashdod, la coordination a souligné que les participants algériens restent déterminés à poursuivre leur message de solidarité avec la Palestine et sa juste cause.

Les six militants algériens, participant à la Flottille Sumud, arrivent à Alger ce dimanche

Une délégation du consulat algérien à Istanbul, menée par le consul général, a accueilli les Algériens ayant participé à la Flottille mondiale Sumud à l’aéroport. L’avion transportant les six Algériens évacués ce jour, après avoir été interceptés dans les eaux internationales alors qu’ils naviguaient vers Gaza, atterrira ce dimanche à l’aéroport international de Houari Boumediene.

Vendredi, le tribunal de l’immigration israélien a entamé les procès d’environ 280 participants à la flottille mondiale Sumud. 200 d’entre eux ont comparu sans avocats, tandis que le reste était assisté par l’équipe de défense.

