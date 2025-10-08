Flottille Sumud : les derniers participants algériens bientôt rapatriés depuis la Jordanie

Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger a annoncé, dans un communiqué, l’évacuation, mardi, de onze ressortissants algériens ayant participé à la flottille Sumud, notamment le territoire jordanien.

L’évacuation, menée conformément aux instructions des autorités algériennes, a reposé sur une coopération étroite avec la Jordanie. L’opération a été supervisée par la Jordanie à la demande de l’Algérie, tandis que l’ambassade algérienne à Amman a assuré le suivi et le soutien aux citoyens. Elle prendra par la suite leur rapatriement rapide.

En signe de reconnaissance, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait contacté son homologue jordanien Aymen Safadi, plus tôt dans la journée du mardi 7 octobre 2025, pour le remercier pour l’intervention jordanienne.

Les 11 participants algériens à la Flottille Sumud attendus jeudi à Alger

Les derniers participants algériens à la flottille Sumud, libérés par Israël après avoir été interceptés près de Gaza, sont désormais en Jordanie. Selon le quotidien Echorouk, ces Algériens devraient rentrer chez eux ce jeudi 9 octobre 2025.

L’ambassadeur d’Algérie en Jordanie a pris en charge la délégation, assurant leur accueil et leur hébergement à l’ambassade en attendant leur rapatriement.

Par ailleurs, la flottille Maghreb Sumud a confirmé sur sa page officielle le transfert de tous les participants internationaux par le pont du Roi Hussein, où ils ont reçus par les autorités algériennes entre 8 h 00 et 10 h 00. Les personnes extradées étaient originaires d’Algérie, du Maroc, du Koweït, de Libye, de Jordanie, du Pakistan, de Bahreïn, de Pakistan, de Turquie et d’Oman.

161 militants internationaux expulsés par Israël

Le ministère grec des Affaires étrangères a confirmé l’arrivée à Athènes de 161 militants de la flottille Sumud pour Gaza, expulsés par les forces israéliennes.

En effet, un vol spécial de rapatriement a atterri lundi après-midi à l’aéroport international d’Athènes. Il transportait 27 citoyens grecs et 134 autres ressortissants provenant de 15 autres pays européens, tous les participants à la « Global Sumud Flotilla« , selon le communiqué du ministère.

À leur arrivée, les militants, dont Greta Thunberg, ont été chaleureusement accueillis par des supporteurs de la cause palestinienne. Ces derniers ont brandi un immense drapeau palestinien et scandé des slogans tels que « liberté pour la Palestine« .

Rappelons, parmi les personnes expulsées figurent des ressortissants de la Grèce, d’Italie, de France, d’Irlande, de Suède, de Pologne, d’Allemagne, de Bulgarie, de Lituanie, d’Autriche, du Luxembourg, de Finlande, du Danemark, de Slovaquie, de Suisse, de Norvège, du Royaume-Uni, de Serbie et des États-Unis.

