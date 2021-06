Flotte navale : l’Algérie commande d’une nouvelle corvette

D’après des donnés publiées par la base de l’institut « Stockholm international peace research », l’Algérie aurait commandé l’an dernier un navire « corvette de type Pattani de fabrication chinoise et dont la réception est prévue pour 2023.

Selon les informations publiées par la SIPRI, la corvette de type 056, lourde furtive est constitué d’un pont d’envol (héliport) et a pour fonction de protéger les côtes et espaces maritimes côtiers en effectuant une large variété de missions. La corvette aurait pour objectifs principaux d’effectuer les missions de patrouille, d’escorte et de protection maritime dans la zone économique méditerranéenne.

L’armée algérienne se classe deuxième en Afrique et 27ᵉ dans le classement mondial

En ce qui concerne les dimensions de ce navire de guerre, le Type 056 a une longueur de 90 m, une largeur de 11,14 m, un tirant d’eau de 4 m et un déplacement de 1 500 tonnes. Il est propulsé par deux moteurs diesel SEMT Pielstick PA6-STC. Ce navire peut atteindre une vitesse de pointe de 25 nœuds (46 km/h) avec une autonomie maximale de croisière de 3 500 milles nautiques à 16 nœuds (30 km/h). Son équipage se compose de 78 marins.

Rappelons qu’au cours des années 2015 et 2016, la Chine a livré trois frégates c-28A à l’Algérie. Les trois corvettes sont équipées d’une fusion de systèmes chinois et occidentaux. En effet, ces dernières années, l’Algérie a acquis une grande quantité d’équipements militaires originaires de Chine, notamment des systèmes de lancement de fusées multiples SR-5, des drones armés CH-3 et CH-4, des mortiers SM-4 de 120 mm et des missiles antichars Red Arrow-12. D’ailleurs, d’après le classement de Global Fire Power (GFP) 2021, l’armée algérienne est seconde en Afrique et obtient la 27ᵉ place parmi les 140 armées les plus puissantes au monde, sachant que le nombre total de ses forces militaires atteint 470 000 soldats, incluant 150 000 soldats de réserve.

L’armée algérienne dispose globalement de 551 avions de combat, dont 102 chasseurs et intercepteurs, 22 avions d’attaque et 268 hélicoptères, en plus des avions d’entraînement et des avions de mission spéciale. Les forces terrestres algériennes comprennent plus de 2 000 chars, 7 000 véhicules blindés, 324 artilleries automotrices, 396 artilleries de campagne et 300 lance-roquettes. La flotte navale algérienne, quant à elle, est composée de 201 navires de guerre, dont huit sous-marins et huit frégates, en y ajoutant les patrouilleurs et les dragueurs de mines marins.