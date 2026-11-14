Flotte d’Air Algérie: 16 ATR, 10 Airbus et 18 Boeing attendus, objectif 100 appareils neufs selon Sayoud

Le désenclavement aérien des wilayas sahariennes passe désormais par un calendrier de livraisons bien précis. Devant les députés de l’Assemblée populaire nationale, jeudi à Alger, le ministre des Transports Saïd Sayoud a détaillé un plan destiné à multiplier les vols intérieurs et à réduire les difficultés de déplacement des habitants de l’extrême Sud.

Seize turbopropulseurs ATR viendront épauler le réseau domestique, dont deux unités attendues avant la clôture de l’exercice en cours.

La séance de questions orales, présidée par Khalida Boufedeche, a permis au ministre de dresser un état des lieux du secteur. Des investissements importants ont été injectés dans la compagnie nationale, accompagnés de l’ouverture de dessertes supplémentaires.

« Le fardeau des voyageurs, notamment ceux de l’extrême Sud, dont Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et Tindouf, a été allégé », a déclaré Saïd Sayoud.

Seize ATR pour densifier les vols intérieurs vers le Sud

Un premier appareil a déjà rejoint le parc. Deux autres sont annoncés d’ici décembre, tandis que les treize restants arriveront au fil de l’année prochaine. Ce type d’avion, taillé pour les pistes de taille moyenne et les trajets régionaux, doit permettre d’augmenter les fréquences et de consolider des lignes jusque-là fragiles.

Pour les wilayas du Grand Sud, l’enjeu dépasse le confort. Les distances y rendent l’avion incontournable, et la rareté des sièges disponibles pèse sur les familles comme sur les acteurs économiques locaux.

Air Algérie vise un parc de 100 appareils neufs

Au-delà des turbopropulseurs, le programme de renouvellement se poursuit sur les gros-porteurs. Dix Airbus et dix-huit Boeing doivent être livrés d’ici la fin de l’année et durant l’exercice suivant.

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« Nous atteindrons un total de 100 appareils neufs appartenant à Air Algérie pour renforcer sa flotte et répondre aux demandes sur les réseaux domestique et international », a affirmé le ministre.

Le parc de bus engagé dans une opération de renouvellement

Sur le volet terrestre, Saïd Sayoud a rappelé la décision présidentielle écartant de la circulation les véhicules de transport collectif ayant atteint un quart de siècle. Le remplacement s’effectuera par étapes, avec des autobus neufs répondant aux normes techniques exigées.

Les transporteurs désireux d’anticiper pourront acheter du matériel neuf avant même d’atteindre le seuil des trente ans d’exploitation, sous réserve de conformité réglementaire. Le dispositif s’inscrit dans le programme de renouvellement portant sur 10 000 bus, assorti de facilités bancaires et de remises accordées aux opérateurs.

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Là encore, les connaisseurs du terrain rappellent que l’âge d’un véhicule n’explique pas tout. Entretien rigoureux, formation des chauffeurs, respect des temps de repos et encadrement des longs trajets comptent autant que la date de première mise en circulation.

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