Flotille Sumud vers Gaza : Abderrazak Makri et plusieurs militants algériens arrêtés par Israël

La marine israélienne a intercepté et piraté le « Marinette », ultime bâtiment de la flottille Sumud, ce vendredi en eaux internationales. Ses passagers, dont des activistes algériens et l’ancien président du MSP, Abderrazak Makri, ont été enlevés, s’ajoutant aux centaines de militants déjà détenus.

Le navire « Marinette », retardé par une panne technique, faisait route vers Gaza dans le but de briser le blocus. Il a été abordé par des commandos de l’unité navale israélienne “Shayetet 13”, selon des médias israéliens.

Le Comité organisateur de la Flotte de la Résilience a dénoncé avec virulence cet acte, affirmant qu’« Israël attaque le seul navire encore en mer […] alors qu’il naviguait dans les eaux internationales en direction de Gaza. »

Cet abordage porte le nombre total de militants kidnappés à bord de la flottille Sumud à plus de 470. L’AFP a cité un responsable israélien confirmant la détention de ces militants qui se trouvaient à bord de 41 navires.

Tous ont été transférés au port d’Ashdod pour y être interrogés. Des ordres d’expulsion vers l’Europe seraient proposés en échange de leur signature.

Des grèves de la faim lancées en réaction à l’arrestation des activistes

Le cas des militants algériens, dont Abderrazak Makri et le journaliste de la chaîne Echourouk News, Mehdi Makhloufi, a été relayé dans des vidéos diffusées par l’armée d’occupation.

L’occupant a également mis en scène le ministre extrémiste de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, menaçant des militants ligotés, une nouvelle illustration des méthodes controversées de l’occupation.

En réaction à leur arrestation, plusieurs détenus de la flottille Sumud ont entamé une grève de la faim illimitée, comme l’a annoncé le Comité international pour la levée du blocus de Gaza.

Rappelons que la flottille Sumud avait pris la mer début septembre avec environ 45 navires transportant des centaines de militants venus de plus de 40 pays, incluant la célèbre activiste suédoise Greta Thunberg et la députée européenne française Rima Hassan, tous unis pour dénoncer la « guerre génocidaire » menée contre la bande de Gaza.

Une nouvelle vague de navires prête à défier le blocus de Gaza

Malgré les arrestations et les piratages, le mouvement ne faiblit pas. Le Comité international a annoncé qu’une nouvelle vague de navires était déjà en route vers Gaza.

Cette nouvelle mission se compose de 9 bateaux, dont le grand navire « Al-Dhamir » (La Conscience) transportant une centaine de journalistes, médecins et militants, signifiant une détermination inébranlable à défier le blocus.

La direction du Mouvement de la Société pour la Paix a déclaré suivre de près les « développements tragiques » de la flottille Sumud.

Le mouvement a affirmé sa détermination à déployer tous les efforts diplomatiques, humanitaires et de solidarité, en coordination avec les autorités et les canaux diplomatiques, pour garantir le retour rapide et en toute sécurité des Algériens, y compris son ancien président, le Dr. Makri.