Floré s’impose au salon Cosmética et confirme l’essor de la dermocosmétique algérienne

Le salon Cosmética s’est une fois de plus affirmé comme le rendez-vous incontournable des grandes tendances de l’industrie cosmétique en Algérie. Cette année, Floré a marqué les esprits par sa vision, son professionnalisme et l’affluence constante autour de son stand, se positionnant parmi les marques les plus remarquables de l’événement.

Pendant quatre jours, le stand Floré a attiré un flux continu de professionnels du secteur, d’experts, d’influenceurs et de visiteurs curieux. Tous ont voulu découvrir ce qui est aujourd’hui considéré comme une nouvelle référence de la dermocosmétique algérienne. Cette affluence traduit un engouement croissant pour des soins performants, sûrs et conçus selon des standards internationaux.

Première marque 100 % algérienne élaborée selon des normes de qualité strictes, Floré incarne une nouvelle génération de dermocosmétiques, à l’intersection de la science et de la nature. Fort d’une expertise scientifique rigoureuse, le laboratoire maîtrise avec précision la création de formules efficaces, respectueuses de la peau et du cuir chevelu, et adaptées aux besoins des consommateurs locaux. Chaque produit résulte d’un travail méthodique où recherche, sécurité et performance occupent une place centrale.

Floré a également proposé au salon une expérience immersive et pédagogique. Des outils de diagnostic innovants ont permis aux visiteurs d’analyser leur cuir chevelu et leur peau, illustrant l’approche scientifique de la marque et renforçant sa crédibilité dans le secteur dermocosmétique.

Rym Amari, une présence médiatique au service du savoir-faire algérien

La présence de Rym Amari, grande présentatrice télé et Miss Algérie, a ajouté une dimension médiatique au stand. Sa participation a attiré un public nombreux et symbolisé l’alliance entre modernité, élégance et savoir-faire algérien. Proche des visiteurs, elle a échangé sur l’importance de soutenir les marques nationales qui misent sur la qualité et l’innovation.

Cette réussite au salon Cosmética confirme une tendance de fond : la dermocosmétique algérienne se structure et s’affirme grâce à des marques ambitieuses capables de rivaliser avec les standards internationaux. Floré, par son sérieux scientifique, son approche responsable et son succès public, s’impose aujourd’hui comme un acteur clé de cette dynamique.

Au terme de l’événement, un constat s’impose, Floré ne se contente plus d’émerger. La marque affirme désormais sa place dans un secteur en pleine mutation, avec une vision claire et une ambition assumée, faire rayonner la dermocosmétique algérienne, en Algérie et au-delà.