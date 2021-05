FLN : le rejet de la candidature de Baâdji suscite l’ire de l’ONM

Le secrétaire général du Front de libération nationale FLN s’est vu écarté officiellement de la candidature aux élections législatives. Le rejet de sa candidature continue de susciter les réactions.

Dans une correspondance adressée au parti du FLN, vers la fin de la semaine écoulée, la délégation de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) de la wilaya d’Alger, a notifié la décision du refus du dossier de candidature de l’actuel secrétaire général du parti pour le compte des prochaines législatives.

L’ANIE avance comme motif le dossier incomplet du prétendant à la députation. Il s’agit de la condition de présentation d’un document justifiant sa position vis-à-vis du service national. Ceci dit, il faut noter que le SG du FLN lui-même, qui était au début partant pour piloter la liste de son parti pour les prochaines échéances, a annoncé à la dernière minute sa décision de se retirer de la course au niveau de la capitale.

Cela a suscité plusieurs réactions de part et d’autre. Parmi ceux qui ont été « déçus » de voir le secrétaire général de l’ancien parti unique écarté de la course, le secrétariat général de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) a annoncé Mohand Ouamar Benlhadj. Dans une vidéo publiée sur la chaine YouTube de l’Organisation, ce dernier a d’emblée regretté la situation dans laquelle se trouve le parti.

Estimant que le parti a atteint et a même dépassé le stade de la « décadence », le SG de l’ONM martèle que « le cycle doit être propre. Un militant et responsable au sein du parti du FLN ne doit pas arriver au point de voir son dossier rejeté ».

« Le sigle FLN doit être rangé »

Plus loin encore, il estime « que c’est une honte ». Fustigeant alors le secrétaire général du parti, l’intervenant lance un appel au ministère de l’Intérieur à intervenir pour que « le sigle du FLN soit rangé », rappelant que son organisation a déjà lancé un appel dans ce sens il y a une année de cela.

Du moment que « le FLN fait partie de l’histoire et de la mémoire du peuple algérien et des martyrs, le sigle doit être rangé », a-t-il déclaré. Et le rejet de la candidature aux législatives du premier responsable du parti constitue, selon lui, « une raison supplémentaire pour cela ».

Le secrétariat général de l’Organisation nationale des Moudjahidine a également indiqué qu’avec l’avènement du multipartisme, le parti doit être préservé et remis au peuple dans le cadre de sa dimension historique et doit être « mis à l’abri des affairistes, des milliardaires et des trabendistes ».