Fléau des « interventions » en Algérie : Les opportunistes dans le viseur du ministre de la Justice

Lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Adrar, ce lundi, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaâ, a exhorté les responsables des tribunaux et des conseils judiciaires à accorder une attention particulière aux citoyens et à les écouter afin de trouver des solutions à leurs problèmes.

Ces derniers sont souvent amenés à effectuer de multiples déplacements dans les locaux des conseils judiciaires à la recherche de médiations qui leur permettraient de régler leurs affaires.

Il a dénoncé sans détour le fléau de la Maârifa, ce système de relations et de favoritisme qui gangrène de nombreux secteurs, y compris la justice.

Lotfi Boudjemaâ a souligné que la fréquence à laquelle les citoyens se rendent dans les tribunaux signifie que leurs problèmes n’ont pas trouvé de solution et qu’il est nécessaire de s’en occuper. Il a précisé que s’occuper d’eux ne signifie pas forcément leur donner raison, mais plutôt les écouter, ce qui représente parfois la moitié de la solution.

Le ministre de la Justice dénonce la Maârifa et les escrocs de la justice

« Les gens ont besoin d’être écoutés, pas d’être floués », a-t-il martelé, soulignant que les citoyens ne devraient pas avoir à se tourner vers des intermédiaires pour régler leurs problèmes.

Mais c’est surtout sur les imposteurs que le ministre s’est montré particulièrement virulent. Il a dénoncé les pratiques de ceux qui usurpent des identités ou se vantent de relations influentes pour soutirer de l’argent aux citoyens désespérés. « Il se propose, il te dit je connais tel PDG, tel ministre… non, il faut mettre un terme à cela ! », a-t-il tonné.

Le ministre a mis en garde contre les risques d’escroquerie et de fraude auxquels sont exposés les citoyens de la part de certains individus malhonnêtes qui promettent de régler leurs problèmes en prétendant connaître le ministre, des responsables ou des directeurs généraux. Ces pratiques sont fausses, a affirmé Boudjemaâ, ajoutant qu’il en avait été informé.

🟢 À LIRE AUSSI : Reprise des inscriptions AADL 3 : Le ministre de l’Habitat fait le point

Le ministre a annoncé des mesures fermes pour lutter contre ces pratiques, allant jusqu’à évoquer des poursuites judiciaires sans aucune compassion. « Nous ne laisserons plus ces escrocs agir en toute impunité », a-t-il averti.

Il a déclaré que la satisfaction des citoyens est la satisfaction de tous, car la justice est au service du citoyen.