Flambée prix de l’huile : Ce que prévoit le ministère du commerce

Le département du Commerce a annoncé plusieurs mesures dissuasives sévères pour mettre fin aux récentes spéculations qui ont affecté les prix de l’huile de table.

Ahmed Mokrani, directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, a déclaré que ses intérêts ont développé un régime réglementaire strict et pris des mesures dissuasives contre les contrevenants au niveau des unités de production, ainsi que la chaîne de distribution de ce produit de large consommation, sur les marchés de détail et de gros pour mettre fin à la spéculation.

À noter que, l’huile de table connaît depuis plusieurs semaines une forte hausse des prix, ce qui fait que les prix sont supérieurs aux niveaux plafonds fixés par l’État.

En plus de cette cherté excessive qui pénalise les consommateurs algériens dont le pouvoir d’achat ne cesse de reculer à cause des conséquences financières de la pandémie de la COVID-19, un début de pénurie a commencé à s’emparer des marchés nationaux.

Cevital rassure

Le Groupe Cevital a de sa part rassuré que les bruits qui circulent ne sont que l’œuvre d’une intox, précisant que les produits sont largement disponibles sur les marchés et qu’ils le resteront, tout au long du mois du Ramadan, affirmant que les prix demeurons inchangés durant toute cette période.

« Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour éviter toute perturbation d’approvisionnement, notamment à l’approche du mois sacré du Ramadan. Concernant les huiles de table, nous informons les consommateurs qu’en plus de nos marques traditionnelles Elio et Fleurial, nous venons de lancer « Fleurial Duo », un produit intermédiaire », indique un communiqué du groupe Cevital.

À noter qu’en 2011, le gouvernement avait convenu avec les producteurs de plafonner les prix à consommateur de l’huile et du sucre, respectivement à 600 DZD le bidon d’huile de 5 litres, à 90 DZD le kilo de sucre en vrac et à 95 DZD le kilo de sucre emballé