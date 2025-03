Flambée du prix des bananes : un spéculateur lourdement condamné, l’APOCE appelle au boycott

La cour de Sénia, située dans la wilaya d’Oran, a rendu ce lundi un verdict sévère dans une affaire de spéculation illégale impliquant une importante quantité de bananes. Un marchand, identifié par ses initiales N.A., a été condamné à 15 ans de prison ferme, ainsi qu’à une amende de 10 millions de dinars algériens. Cette décision judiciaire intervient dans le cadre de la lutte contre les pratiques économiques illicites, notamment la spéculation sur les produits de première nécessité.

Un marchand condamné à 15 ans de prison pour spéculation illégale sur des bananes

Selon un communiqué officiel du parquet de la République près le tribunal de Sania, les faits remontent au 14 mars 2025, lorsqu’une unité de la gendarmerie nationale à El Kerma a intercepté une cargaison de 3718 kg de bananes destinées à la spéculation illégale. Cette opération s’inscrit dans l’application de l’article 11 du code de procédure pénale, qui renforce les mesures répressives contre les infractions économiques.

Le suspect, N.A., a été interpellé peu après la saisie et présenté devant le parquet de Sania le 17 mars 2025. Jugé en procédure de comparution immédiate, il a été reconnu coupable de spéculation illégale, un délit qui porte atteinte à l’économie nationale et à la stabilité des marchés. Outre la peine de prison et l’amende, le tribunal a ordonné la confiscation des biens saisis, ainsi que l’interdiction pour le condamné d’exercer toute activité commerciale pendant cinq ans. De plus, son nom a été radié du registre du commerce, et le jugement doit être publié dans un journal national à titre de dissuasion.

Le communiqué du parquet souligne que cette décision judiciaire vise non seulement à punir les auteurs de tels délits, mais aussi à envoyer un message fort à tous ceux qui seraient tentés de s’adonner à des activités similaires. La publication du jugement dans la presse nationale et son affichage public sont des mesures destinées à renforcer l’effet dissuasif de la peine.

Une campagne de boycott prévue

L’Organisation nationale de protection et d’orientation du consommateur a annoncé, ce lundi, le lancement d’une campagne de boycott des bananes. Cette initiative, qui débutera le 19 mars 2025, vise à sensibiliser les consommateurs aux pratiques spéculatives et à les inciter à adopter une attitude responsable face aux abus de certains commerçants. L’objectif est de faire pression sur ceux qui profitent de la situation pour augmenter les prix de manière injustifiée et de les pousser à adopter un comportement commercial plus éthique.

Wahid Mohamed Lotfi, porte-parole de l’organisation, a expliqué au quotidien arabophone El Khabar que cette campagne s’inscrit dans un contexte marqué par une flambée des prix et des pratiques spéculatives, notamment pendant le mois sacré du Ramadan. « Chaque année, nous observons une hausse significative des prix des produits de base au début et à la fin du Ramadan. Cette situation est inacceptable et nécessite une réponse ferme de la part des consommateurs », a-t-il déclaré.

L’organisation entend cibler directement les consommateurs, considérés comme les acteurs clés de cette lutte. En refusant d’acheter des produits à des prix excessifs, les consommateurs peuvent influencer le marché et obliger les commerçants à revoir leurs pratiques. « Le consommateur a le pouvoir de faire changer les choses. Cette campagne vise à renforcer cette culture de responsabilité », a ajouté Lotfi.