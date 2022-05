Flambée des prix : Rezig annonce de nouvelles mesures

L’inflation générale que connaît l’Algérie impacte fortement le pouvoir d’achat mais aussi la structure économique du pays. De ce fait beaucoup de citoyens se voient dans l’incapacité d’accéder aux différents produits disponibles sur le marché et parfois même aux denrées alimentaires de base.

C’est dans ce contexte que plusieurs mesures ont été mises en place par les autorités afin de réguler cela. En effet Kamel Rezig, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations s’est prononcé sur le sujet ce jeudi 12 mai 2022 à l’Assemblée populaire nationale (APN) et a affirmé que plusieurs initiatives avaient été prises afin de limiter cette hausse des prix.

Il a mis le point sur les principales problématiques liées à cette flambée : le contrôle des unités de production des produits de consommation et l’autorisation aux agriculteurs de vendre leurs produits directement dans les marchés de gros et de détail. Plus concrètement, le ministère envisage l’ouverture de marchés de proximité en nombre conséquent, mais aussi des rabais et des propositions sur plusieurs produits afin de les rendre plus accessibles au peuple algérien de classes moyennes ou défavorisées tout en respectant les besoins des commerçants.

Le ministre évoque la mise en place de cellules de veille

La spéculation est elle aussi au cœur de cette flambée des prix, et compte le ministère compte être plus vigilant quant à cela. En effet, une consolidation de la coopération avec les services de sûreté est elle aussi prévue afin de pallier cela de la manière la plus efficace possible.

Pour rappel, grâce à leur coordination actuelle les autorités compétentes ont effectué la saisie de 2964 tonnes d’aliment de bétail, 1261 tonnes de son blé, 604 tonnes d’orge, 435 tonnes de maïs et 342 tonnes de soja, en opérant sur 17 wilayas différentes.

Afin de consolider tout ce dispositif déjà assez efficace, Rezig a évoqué la création de plusieurs cellules de « veille » au niveau central mais aussi local, le tout chapeauté par le directeur de wilaya du commerce et le directeur de wilaya de l’agriculture. Ces cellules auront pour but principal la surveillance des prix et le suivi de leur évolution.