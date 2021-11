Flambée des prix du rond à béton : enfin une explication

Depuis plusieurs mois, les prix des plusieurs produits sidérurgiques dont le rond à béton, un matériau indispensable dans le BTP, flambent en Algérie. L’ensemble des opérateurs et des particuliers se sont donc retrouvés face à des hausses inédites ponctuées par un black-out total des autorités concernées.

Or, une explication vient d’être, en fin, donnée au niveau du complexe sidérurgique d’El Hadjar. C’est, en effet, le Directeur général du complexe qui revient sur les raisons ayant entrainé la hausse des prix des produits sidérurgiques ces derniers mois.

Intervenant hier sur les ondes de la Radio nationale, le même responsable affirme que « c’est la hausse des prix des matières premières utilisées dans les hauts fourneaux, notamment le coke, qui est à l’origine de l’augmentation excessive des prix des produits sidérurgiques ».

Selon lui, le prix du coke (résidu de charbon), qui est un produit boursier, est passé de 300 dollars US en février dernier à 650 dollars US aujourd’hui. Il s’agit en principe d’un combustible obtenu par thermolyse de la houille.

Il convient de noter que ce produit est principalement utilisé en sidérurgie pour réduire le minerai de fer dans le haut fourneau afin d’obtenir la fonte, qui est ensuite transformée en acier. Rappelant que l’activité principale du complexe est la fabrication de produits plats et longs, à l’instar des bobines et tôles d’aciers, rond à béton et tubes sans soudure.

L’appel du ministre de l’Industrie

Au cours du mois d’octobre dernier, le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar avait appelé, en marge d’une visite d’inspection des unités de production de la Société algéro-qatarie de sidérurgie (Algerian Qatari Steel- AQS-) à Jijel, à la révision les prix du fer à béton.

Dans son appel lancé à l’adresse des opérateurs et spécialistes en industrie sidérurgique, le ministre a fait état de la baisse des prix du rond à béton sur les marchés internationaux.

« Les industriels des complexes sidérurgiques de Bellara à Jijel, de Sider-El Hadjar à Annaba et Tosyali-Algérie sont appelés à réviser les prix du fer conformément aux prix appliqués sur les marchés internationaux », a, en effet indiqué Zeghdar.

Il convient également de noter que les prix du rond à béton ont connu des hausses importantes, atteignant le double. En fonction du diamètre, les prix ont atteint ou dépassé les 12 000 DA le quintal.