Flambée des prix du poulet : voici les raisons derrière cette crise selon les éleveurs

Dans une déclaration accordée au journal El Khabar, le président de la Fédération nationale des éleveurs de volailles, Ali Benchaïba, a détaillé les facteurs ayant provoqué la hausse marquée des prix des viandes blanches au cours des dernières semaines.

Selon ce dernier, l’instabilité actuelle du marché découle d’une combinaison de facteurs survenus l’été dernier. En premier lieu, des conditions météorologiques particulièrement dures, caractérisées par de fortes vagues de chaleur et des incendies, ont créé un environnement hostile à l’élevage.

À cela s’ajoutent des coupures d’électricité récurrentes qui ont paralysé les systèmes de ventilation et de refroidissement des poulaillers, entraînant une hausse brutale des températures internes et la perte d’un nombre important de volailles.

La situation a été détériorée par la propagation de certaines pathologies aviaires, accentuant le taux de mortalité au sein de la population avicole .

Sur le plan logistique, le retard dans la délivrance des prévisions d’importation et la lourdeur des procédures ont provoqué une pénurie de vaccins et de médicaments vétérinaires, tirant les coûts de production vers le haut.

Ces pertes de production ont coïncidé avec une forte hausse de la demande durant la saison estivale, créant un déséquilibre flagrant entre l’offre et la demande.

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Le président de la Fédération rappelle toutefois que les prémices de cette crise remontent à la fin de l’année 2025 et au premier semestre 2026.

Durant cette période, les prix avaient chuté à des niveaux bien inférieurs aux coûts réels de production (le plateau d’œufs oscillait entre 300 et 350 DA, et le poulet vivant était tombé sous la barre des 300 DA/kg).

Cette baisse prolongée a lourdement impacté la trésorerie des professionnels, contraignant une grande partie d’entre eux à suspendre temporairement leur activité.

Signes de reprise et calendrier de baisse des prix

Malgré ces difficultés, Ali Benchaïba qualifie la crise de conjoncturelle. La fin du mois d’août a été marquée par une reprise massive de l’activité et une forte demande sur les poussins pour le repeuplement des exploitations.

Étant donné qu’un cycle d’élevage dure environ 45 jours, les premiers effets concrets de cette relance commencent à se faire sentir dès la seconde moitié du mois de septembre. Une première baisse de 30 à 40 DA par kilogramme de poulet vivant a déjà été enregistrée.

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Selon les prévisions de la Fédération, une stabilisation tangible et une baisse progressive des prix s’installeront à partir de la fin septembre et se poursuivront jusqu’à la mi-octobre.

Une feuille de route pour restructurer la filière

Pour éviter la répétition de ces cycles de volatilité — néfastes tant pour l’éleveur que pour le consommateur —, la Fédération insiste sur la nécessité d’une réorganisation en profondeur du secteur.

Proposée au ministère de tutelle, la stratégie de la Fédération vise à garantir la continuité de la production tout au long de l’année, assurer une marge bénéficiaire équitable aux producteurs et préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Parmi les mesures phares préconisées figure la création d’un « couloir vert » afin de simplifier et d’accélérer les procédures d’importation des matières premières et des intrants essentiels à la filière avicole.