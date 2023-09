Flambée des prix du poulet : vers un retour prochain à la normale ?

La flambée des prix du poulet est le sujet qui préoccupe le simple citoyen algérien ces derniers temps. Face à l’autre flambée, celle des prix de la viande rouge, devenue « inaccessible », l’alternative de la viande de poulet perd de plus en plus de son intérêt, faute à des prix élevés.

Or, cette hausse inquiétante pourrait connaître sa fin, et un retour à des prix plus « raisonnables et abordables » est envisagé. C’est ce que le membre de la Fédération nationale de la filière avicole (FNFA), Aïd Nourredine, a confirmé.

En effet, dans une déclaration accordée au journal Echorouk, le membre de la fédération nationale de la filière avicole a dit, « La production nationale des œufs de poulet de chair connaît une hausse remarquable. Elle est passée de 35 à 70%. C’est une hausse importante dont les répercussions seront palpables très prochainement », explique-t-il à Echorouk.

Dépassant les 600 dinars le kilo, les prix de la viande de poulet enregistrent une hausse sans précédent sur le marché algérien. Cette hausse « sera freinée dans sa lancée suite à l’augmentation de la production nationale d’œuf à couver et les prix redescendront vers la mi-octobre » prédit Aid Nourredine, membre de la fédération nationale de la filière avicole.

À LIRE : Dessalement d’eau de mer : l’Algérie inaugurera 5 nouvelles stations à l’horizon 2024

Sur les prix envisageables après cette augmentation de la production nationale d’œufs à couver, Aid Nourredine a dit, « les prix devront être entre 320 et 400 dinars » ajoute-t-il.

Les raisons de la flambée des prix du poulet

Revenant sur les raisons de cette flambée sans précédent des prix du poulet, Aid Nourredine, membre de la fédération nationale de la filière de l’avicole a dit, « la flambée des prix de poulet de chair est dû à l’augmentation des prix des poussins de chair. Les prix de ces derniers ont atteint les 200 dinars. Ce qui est une augmentation qui s’est répercutée sur le prix du poulet », indique-t-il au micro d’Echorouk.

LIRE AUSSI : SEAAL : coupure d’eau dans plusieurs communes d’Alger ce 27 septembre

Dans le même registre, le membre de la fédération nationale de la filière avicole a ajouté, « l’arrêt de l’importation d’œufs à couver est un autre facteur qui a participé à l’augmentation des prix du poulet », explique-t-il.