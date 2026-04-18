Flambée des prix des légumes : l’UGCAA brise le silence et rassure les Algériens

Face à la montée des inquiétudes des consommateurs et à la prolifération des rumeurs sur les réseaux sociaux, l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a décidé de sortir de sa réserve en publiant un communiqué officiel détaillé. L’organisation y dresse un constat nuancé : des hausses de prix bien réelles mais limitées, un marché globalement stable, et surtout une nécessité urgente de lutter contre la désinformation qui alimente la panique.

Depuis plusieurs semaines, les marchés algériens connaissent une agitation inhabituelle. Certains produits de large consommation, notamment la tomate, la carotte et l’ail, ont enregistré des augmentations de prix sensibles. Ces hausses, bien que circonscrites, ont suffi à provoquer une réaction en chaîne : inquiétude des ménages, multiplication des publications alarmistes sur les réseaux sociaux, et apparition de discours évoquant une supposée crise d’approvisionnement.

Dans un pays où ces produits occupent une place centrale dans l’alimentation quotidienne, la moindre variation de prix devient rapidement un sujet de préoccupation collective. Cette sensibilité explique en grande partie l’ampleur des réactions observées ces derniers jours, souvent amplifiées par des contenus non vérifiés circulant en ligne.

Un diagnostic clair : des tensions conjoncturelles et non structurelles

Dans son communiqué, l’UGCAA reconnaît sans détour la réalité des hausses constatées. Toutefois, elle insiste sur leur caractère conjoncturel, saisonnier et limité à un nombre restreint de produits. En aucun cas, ces fluctuations ne traduisent une dégradation profonde ou durable du marché national.

Trois facteurs principaux sont avancés pour expliquer cette situation. D’abord, les conditions climatiques défavorables ayant affecté certaines régions agricoles, perturbant les cycles de production. Ensuite, la saisonnalité naturelle des cultures maraîchères, qui engendre régulièrement des périodes de transition entre deux récoltes. Enfin, un déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande, parfois accentué par des comportements d’achat anticipatifs liés à la peur de pénuries.

Ainsi, la tomate subit une hausse liée à la fin d’un cycle de production, la carotte pâtit d’une baisse de rendement dans certaines wilayas, tandis que l’ail se trouve dans une phase basse de disponibilité saisonnière. En revanche, l’UGCAA souligne que l’ensemble des autres produits alimentaires demeure disponible en quantités suffisantes et à des prix globalement stables.

Une amélioration imminente annoncée

Au-delà du constat, l’organisation se veut rassurante quant à l’évolution de la situation. Elle affirme que les conditions climatiques s’améliorent et que de nouvelles productions agricoles sont en cours d’acheminement vers les marchés.

Selon ses informations, cette dynamique devrait permettre un retour rapide à l’équilibre entre l’offre et la demande, entraînant progressivement une baisse des prix des produits concernés. Des signaux positifs seraient déjà observables dans certaines régions, où les tensions commencent à s’atténuer.

Cette perspective d’amélioration repose sur des observations de terrain relayées par les réseaux de commerçants, ce qui confère une certaine crédibilité aux prévisions avancées par l’organisation.

Un marché globalement stable et bien approvisionné

L’un des messages clés du communiqué consiste à rappeler que les hausses observées ne doivent pas occulter la situation globale du marché. En effet, la grande majorité des produits alimentaires reste disponible en abondance, à des prix conformes aux réglementations en vigueur.

Les denrées de base telles que les céréales, les produits laitiers, les huiles ou encore le sucre continuent d’être proposées dans des conditions normales sur l’ensemble du territoire. Cette stabilité témoigne, selon l’UGCAA, de la solidité des mécanismes de régulation et du bon fonctionnement des circuits de distribution.

Elle met également en avant le respect global des prix plafonnés par les commerçants, soulignant ainsi le rôle essentiel joué par ces derniers dans le maintien de l’équilibre du marché.

L’UGCAA élargit son analyse en évoquant l’impact du contexte économique mondial sur le marché national. Les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, ainsi que la hausse des coûts des intrants agricoles (engrais, carburants, produits phytosanitaires) influencent indirectement les prix locaux.

Ces facteurs externes, sur lesquels l’Algérie n’a qu’une marge de manœuvre limitée, contribuent à rendre l’environnement économique plus complexe pour les producteurs et les commerçants. Malgré cela, l’organisation estime que les fondamentaux du marché algérien restent solides et que les dispositifs de régulation permettent d’amortir une grande partie de ces chocs.

Une coordination étroite avec les autorités

Sur le plan institutionnel, l’UGCAA insiste sur la mobilisation constante des pouvoirs publics. Elle souligne l’existence d’une coordination permanente avec le ministère du Commerce et les organismes de contrôle.

Cette collaboration se traduit par un suivi régulier des prix, une surveillance des pratiques commerciales, ainsi qu’une anticipation des cycles de production. En cas de dérives ou de spéculation, des mesures peuvent être rapidement mises en œuvre pour rétablir l’équilibre.

L’objectif affiché est clair : garantir un approvisionnement régulier, protéger le pouvoir d’achat des citoyens et assurer la transparence du marché. L’un des aspects les plus préoccupants évoqués dans le communiqué concerne la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux. L’UGCAA met en garde contre certaines publications alarmistes qui, selon elle, contribuent à créer une panique injustifiée.

Ce phénomène n’est pas sans conséquences. En effet, les rumeurs de pénurie peuvent inciter les consommateurs à acheter de manière excessive, provoquant ainsi une pression artificielle sur les stocks et une hausse des prix. Ce cercle vicieux transforme une simple tension passagère en véritable perturbation du marché.

L’organisation appelle donc à la responsabilité collective, en invitant les citoyens à vérifier les informations et à se référer aux sources officielles.

L’UGCAA : un appel à la responsabilité et à la cohésion

Dans sa conclusion, l’UGCAA dépasse le cadre strictement économique pour adresser un message de cohésion nationale. Elle rappelle que l’Algérie dispose des ressources et des mécanismes nécessaires pour faire face à ce type de situation.

Elle invite les commerçants à maintenir des pratiques transparentes et équitables, et les consommateurs à adopter un comportement rationnel. La stabilité du marché dépend, selon elle, de l’engagement de chacun.

En définitive, le communiqué apporte un éclairage structuré sur une situation qui, bien que préoccupante, reste maîtrisée. Les hausses de prix observées sont temporaires, les perspectives d’amélioration sont réelles, et le marché national conserve ses équilibres fondamentaux. Plus que jamais, la vigilance face à la désinformation apparaît comme un enjeu central pour préserver cette stabilité.