Flambée des prix des légumes : la solution du ministère du commerce

La flambée des prix des fruits et des légumes en Algérie n’est un secret pour personne. À la fin d’un douteux circuit qu’empruntent ces aliments vitaux, c’est le simple consommateur qui paye le plus souvent le prix de la spéculation. Face à ce phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur, le ministère du Commerce a décidé d’agir. Le département de Kamel Rézig a émis hier une note qui entre dans le cadre des « efforts du gouvernement pour la régulation des marchés ».

En effet, une note émanant du département du ministre du Commerce Kamel Rézig a fait savoir hier que les agriculteurs ne sont désormais soumis à aucune restriction s’ils comptaient toutefois vendre leurs différents produits en gros ou en détail directement aux consommateurs. Les agriculteurs voulant mettre directement leurs produits à la vente en gros ou en détail peuvent désormais le faire “sans aucune autorisation préalable”, indique le communiqué du ministère, partagé sur les réseaux sociaux.

Une lutte contre la spéculation

La raison d’être d’une telle décision est, selon le département de Kamel Rézig, une volonté de “réguler et contrôler les marchés et de poursuivre les opérations de lutte contre toute forme de spéculation”. La spéculation qui devient d’ailleurs un fléau qui met à nu l’absence de la main mise du gouvernement sur les prix pratiqués au niveau des marchés de fruits et légumes.

C’est donc dans l’espoir que les producteurs se convertissent en commerçants que le ministère du Commerce les invite à « vendre leurs différents produits en gros et aux marchés de détail directement au consommateur sur l’ensemble du territoire national, à compter du dimanche 5 septembre 2021″. Le ministère a conclu que les agriculteurs qui désirent aller dans ce sens n’auront besoin ni d’”une licence, ni une autorisation préalable, ni une intermédiaire“.