Flambée des prix des fruits et légumes de saison

Depuis des mois, les citoyens algériens font face à une flambée des prix de tous les produits alimentaires. Par conséquent un pouvoir d’achat qui s’amoindrit de jour en jour avec des prix atteignant des sommets. Les fruits et légumes qui font partie intégrante de l’alimentation des Algériens, connaissent une hausse fulgurante, et ce même pour les produits de saison.

La série de prix élevés des légumes et des fruits en Algérie se poursuit. Les différents marchés du pays connaissant ces jours-ci encore des niveaux records, surtout avec les légumes de saison. Ce qui soulève l’étonnement des consommateurs, mais aussi des marchands de fruits et légumes, et ce vu la disponibilité de beaucoup de produits durant la saison d’été.

Ces derniers jours, le prix des tomates était entre 120- 160 dinars, alors que nous sommes en pleine saison des tomates. Par ailleurs, le prix des piments doux est compris entre 100 et 130 dinars et le piment vert atteint les 200 dinars. Quant à la carotte, son prix varie entre 60 et 70 dinars algériens. On trouve aussi les haricots verts, qui sont cédés à pas moins de 160 dinars, alors que c’est un légume d’été.

Ce qui pousse les citoyens à se poser des questions, c’est le fait que ces fruits et légumes soient de saison mais que les prix ne baissent pas.

À l’approche de l’Aïd Al-Adha, les moutons vendus à des prix exorbitants

Les prix actuels des moutons sur le marché ont connu une flambée et selon un éleveur de moutons de la Wilaya d’Ain Defla, le prix de la brebis varie entre 35 000 et 45 000 Da, tandis que les prix de l’agneau se situent entre 30 000 Da et 40 000 Da. Pour le prix des moutons, il débute à 50 000 Da et peut atteindre les 90 000 Da ou plus.

Selon Ibrahim Amrani, les citoyens algériens ont commencé à se rendre dans les marchés des moutons, mais uniquement pour se renseigner sur les prix de ces derniers, en précisant que le prix de l’ovin peut atteindre les 100 000 Da pour un grand mouton en bon état physique.