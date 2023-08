Dans un discours récent, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a attiré l’attention du public sur les facteurs responsables de la récente augmentation des prix des climatiseurs. Selon lui, cette hausse ne serait pas seulement le résultat des conditions économiques, mais également le fruit d’une « conspiration’ probable.

« Les prix des climatiseurs ont connu une hausse de 80 % au niveau des détaillants »

Lors d’une réunion avec des producteurs et des importateurs de fournitures scolaires en vue de la prochaine rentrée, le ministre Zitouni a révélé l’existence de réseaux qui manipulent l’économie nationale au détriment des citoyens. Ce dernier a par ailleurs annoncé que des mesures strictes seront prises pour lutter contre ces pratiques spéculatives.

« Les prix des climatiseurs au niveau des usines et du gros n’ont pas augmenté. La bourse mondiale reste stable et les coûts du transport sont en baisse. Malgré cela, les prix des climatiseurs ont connu une hausse de 80 % au niveau des détaillants… Malheureusement, ce phénomène est expliqué par la cruauté, si ce n’est pas un complot ! » s’indigne le ministre.

Le ministre a exhorté les commerçants à faire preuve de responsabilité envers les consommateurs et à s’abstenir de pratiques abusives qui nuisent à l’économie nationale. Il a également rappelé que des sanctions sévères seront appliquées aux contrevenants.

Licences d’importation : le ministère du Commerce limite leur durée

Dans l’optique de réduire le phénomène de spéculation sur les produits de nécessité saisonnière, Tayeb Zitouni a ordonné la mise en place d’une nouvelle loi limitant la durée des licences d’importation.

« Certains opérateurs disposent de licences d’importation, mais ne les exploitent que durant la saison estivale pour créer la spéculation… J’ai ordonné la limitation de la durée de ces licences à un seul mois pour éliminer cette pratique » explique-t-il.

Que ce soit les climatiseurs en été, les appareils de chauffage en hiver, l’eau minérale pendant la canicule ou encore les moutons pendant l’Aïd el-Adha, les commerçants n’hésitent pas à jouer sur les prix durant les périodes de grande demande, mettant à mal la poche du consommateur.

Une situation qui pèse sur les bourses moyennes, confrontées de plus en plus souvent à une hausse des prix soudaine et dont l’accès aux produits de base devient de plus en plus difficile.