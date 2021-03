Flambée des prix de pomme de terre : Des mesures prises

Les prix de pomme de terre ont connu, depuis quelques jours, une hausse injustifiée (entre 80 et 120 DA/kg) sur plusieurs marchés de détail à Alger et d’autres wilayas.

Décidément la flambée que connaissent les prix de la pomme de terre affecte les principales régions productrices du tubercule du pays.

Cette situation représente une réelle menace pour le pouvoir d’achat. Des citoyens dans des marchés de gros et de détails, ont ainsi mis l’accent sur la spéculation et le monopole exercés sur la pomme de terre, tout en regrettant l’absence du contrôle et du suivi, notamment au niveau des marchés de gros et des chambres froides.

À noter que, les prix des différents produits alimentaires de large consommation ont connu, au niveau des différents marchés dans plusieurs wilayas, une forte augmentation,

Une opération de déstockage

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a lancé, une opération de déstockage d’importantes quantités de pomme de terre et à leur mise sur le marché de gros pour réguler les prix et éviter la spéculation autour de ce produit de large consommation. Les marchés de gros seront approvisionnés en pomme de terre à travers 14 wilayas du pays en vue de réguler les prix et d’éviter la spéculation.

En effet, aujourd’hui dimanche d’importantes quantités ont été mises sur le marché, en début de journée, dans la wilaya d’Ain Defla où deux opérateurs adhérant au Système de régulation des produits agricoles de large consommation (SYRPALAC), ont procédé au déstockage de leur production et à l’approvisionnement des marchés de gros.

Les opérations de déstockage dans la wilaya de M’sila se poursuivent depuis début mars, ajoute-t-on dans le communiqué.

Dans la wilaya d’El Tarf, le directeur des Services agricoles a supervisé, jeudi dernier, une opération de déstockage de la pomme de terre qui a connu une hausse sensible des prix sur le marché, tandis que les stocks dans d’autres wilayas à savoir Tipasa, Boumerdes, Bouira, Relizane, Mascara et autres, seront vidés dimanche.

Parallèlement au déstockage des quantités ayant été absorbées en janvier écoulé dans le but de préserver les revenus des producteurs, l’opération de récolte d’arrière saison se poursuit progressivement dans les wilayas de l’Oued Souf, Ain Defla, Bouira, Boumerdes et Mostaganem