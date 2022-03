Flambée des prix de la viande : le Ramadan 2022 s’annonce difficile

Trois semaines nous séparent de l’arrivé du mois sacré du ramadan. Un mois auquel tout algérien se prépare spirituellement mais aussi financièrement, surtout avec la flambée des prix de nombreux produits alimentaires qui répondent aux besoins quotidiens. Les différentes viandes en font partie, en étant un élément nécessaire qui garnit les différents plats présentés en ce mois sacré et qui malheureusement vient de connaître une hausse importante dans leurs prix.

En effet, le prix des viandes rouges, blanches ainsi que celle des poissons a connu une flambée importante et soudaine dans le marché algérien à la veille du mois sacré du Ramadan. Elle inclut tous type de viande nécessaire dans l’alimentation quotidien à savoir : La viande ovine, la viande bovine, le poulet, la dinde ainsi que les poissons. Ces produit hors de prix ne conviennent pas au pouvoir d’achat d’un simple citoyen.

Ces derniers qui ont augmenté à une vitesse vertigineuse, sont variés selon le type de viande. Les prix dans le marché algérien, aujourd’hui, sont comme suit : le kilo de poulet est à 350 DA et il arrive jusqu’à 400 DA; le kilo de dinde est à 700 DA ; le kilo de viande ovine de 1000 DA jusqu’à 2000 DA. Quant à la viande bovine, le prix du kilo varie de 800 DA à 900 DA. Les prix varient d’un marchand à l’autre malgré le fait qu’ils présentent tous le même produit.

Pour ce qui est du marché des poissons, la sardine qui était « le poisson des pauvres », a connu aussi une augmentation avec des prix qui varient de 900 DA à 1200 DA.

Où sont les marchands dans cette augmentation ?

Les marchands aussi sont étonnés de cette flambée. Etant, eux aussi, des citoyens qui sont touchés par l’augmentation des prix des autres produits, ils comprennent bien que ça serait difficile pour un simple citoyen de se permettre d’acheter une viande avec ces prix élevés.

D’une autre part, les boucheries confirment que cette hausse vient de la part des fournisseurs de viande, et ils ont exprimé leur mécontentement vis à vis de cette situation.

Quels sont les procédures établis face à ce changement ?

Dans le même contexte et dans le cadre des préparations au mois sacré du Ramadan, le directeur de l’organisation des marchés Ahmed Mokrani a dévoilé un apport de 54500 tonnes de viandes rouges et un autre de 47000 tonnes de viandes blanches, et ce afin de les rendre disponibles durant le mois sacré.

En plus de l’intervention dans l’affaire de flambée des viandes, Ahmed Mokrani s’est tourné vers la consommation du pain qui est considéré comme un aliment de base chez les algériens. Le directeur de l’organisation des marchés insiste sur la réglementation des prix du pain et sur le fait qu’il n’y aura pas d’augmentation de prix. Dans le même contexte, ce dernier a signalé que des « mesures strictes » seront appliquées face à tout dépassement.

La question de la hausse des prix reste un souci qui ne cesse d’accroitre l’inquiétude du citoyen algérien, surtout que cette dernière touche aux produits de consommation et des aliments dont il a besoin dans son quotidien.