Flambée des hydrocarbures : Sonatrach dévoile la recette des exportations

Le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine a eu un impact direct sur l’économie mondiale ; notamment les cours des hydrocarbures. Car depuis le début du conflit russo-ukrainien ; les prix des hydrocarbures ont adopté une tendance haussière et ont atteint des records. En marge de ce contexte et étant un important exportateur, l’Algérie pourrait-elle augmenter la recette de ses exportations en hydrocarbures ?

Le Président Directeur général du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a fait savoir ce jeudi que les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures devraient atteindre les 50 milliards de dollars vers la fin de l’année en cours.

D’après le P-DG du Groupe Sonatrach ; l’année dernière, le volume des exportations a enregistré une hausse de 75 % par rapport à l’année 2020 pour atteindre les 35,4 milliards de dollars.

Lors d’une présentation des principaux projets du groupe entre 2020 et 2022 ; faite ce jeudi 23 juin devant le Président Tebboune à Oran ; Toufik Hakkar a expliqué le fait que le contexte actuel, favorable au marché gazier ; a permis d’augmenter les exportations en 2021 de 54 % à travers les gazoducs et de 13 % par processus de liquéfaction.

Concernant les cours du pétrole ; le P-DG du Groupe Sonatrach n’a pas manqué de rappeler le fait que le Sahara Blend algérien avait enregistré une hausse de 68 % à la fin du mois de mai de l’année en cours ; et ce, en comparaison avec la même période de l’année 2021. En effet, le brut algérien a enregistré un nouveau record le 15 juin dernier pour atteindre les 129,87 dollars le baril.

Dans ce même contexte ; rappelons aussi que les évaluations du Fonds monétaire international (FMI) avaient indiqué que la flambée des hydrocarbures à cause du conflit russo-ukrainien pourrait faire gagner à l’Algérie 58 milliards de dollars en 2022.

Sonatrach annonce 35 nouvelles découvertes d’hydrocarbures

Dans sa présentation, Toufik Hakkar est revenu sur les nouvelles découvertes d’hydrocarbures en Algérie ; faisant savoir que pas moins de 35 nouvelles découvertes ont été faites entre 2020 et 2022 ; dont 34 en effort propre. Selon le même responsable ; ces 34 nouvelles découvertes en effort propre ont un volume global s’élevant à 307 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP).

Par ailleurs ; le P-DG du Groupe Sonatrach a évoqué les investissements et a indiqué que de nombreux projets sont en cours de réalisation. En effet, Toufik Hakkar a fait savoir que plus de 7 milliards de dollars ont été investis dans ces projets ; soulignant que ces projets contribueront à la production de 20 millions de TEP/an.

« Sonatrach est un levier de la souveraineté nationale », Tebboune

En marge de sa visite de travail et d’inspection à Oran, le Président de la République, Abelmadjid Tebboune, a salué le rôle du Groupe Sonatrach ; affirmant qu’il constitue « l’un des puissants leviers de la souveraineté nationale de l’Algérie ». Selon le Président Tebboune ; « Sonatrach est un bouclier qui protège l’Algérie après ses forces armées, les militants et les citoyens ».

À l’issue de la présentation faite par le P-DG du Groupe ; le Président de la République a salué les efforts fournis et a insisté sur la révision de l’investissement en matière de production de gasoil ; notant, dans ce même sens, le fait que le monde se dirige vers la réduction de l’utilisation de ce type d’énergies.