Five Nights at Freddy’s et Hunger Games au cinéma Garden City ces 23, 24 et 25 novembre

Le cinéma de Garden City propose un programme un programme haut en couleur pour ce week-end, avec une sélection éclectique de films qui sauront satisfaire tous les amateurs de cinéma. Des films d’animation familiaux aux thrillers d’horreur captivants, le programme du week-end promet une expérience des plus satisfaisants aux amateurs du 7ᵉ art.

Que regarder ce jeudi ?



Le jeudi marque le début du festin cinématographique avec une soirée intense, débutant avec « Saw X » à 19h15 et le suspense de la grande première du film d’horreur fantastique « Five Nights at Freddy’s » à 19h35. Les amateurs de science-fiction peuvent se régaler avec « The Creator » à 21h40, suivi par « The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes » à 21h55.

Vendredi : du rire à la tension extrême

Le vendredi commence en douceur à 15h avec le film d’animation pour enfants »Paw Patrol », suivi de l’animation colorée de « Trolls 3 » à 16h55. Les fans de super-héros ne seront pas déçus avec « The Marvels » à 17h05. L’horreur prend le relais avec la classique « L’Exorciste » à 18 h 55, suivi d’une rediffusion de « Five Nights at Freddy’s » à 19h25. La soirée atteint son apogée avec le thriller très attendu « Killers of the Flower Moon » à 21h15 et la saga « The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes » à 21h45.

Un week-end qui s’achève en beauté



La journée de samedi marque la fin d’un week-end cinématrographique exaltant et commence avec une double dose de « Les Trolls 3 » et « Expendables 4 » à 11h. Les amateurs de frissons pourront se délecter de « Saw X » et « The Marvels » à 13h, suivis de « Paw Patrol » à 15h15.

L’opus à succès « Five Nights at Freddy’s » prendra place à 17h20, suivi par « The Creator » à 19h15 et « The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes » à 19h40. La soirée atteindra enfin son point culminant avec « L’Exorciste » à 21h55 et « The Nun II » à 22h40.

Avec une programmation aussi diversifiée, le cinéma Garden City offre une expérience cinématographique pour tous les goûts et tous les âges. Une belle occasion de découvrir les derniers chefs-d’œuvre du grand écran !