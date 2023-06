FitClaire, la youtubeuse française découvre la cuisine algérienne à Barbés (Paris)

L’Algérie, pays riche en culture et en histoire, est également connue pour sa gastronomie exceptionnelle qui séduit de plus en plus de gourmets à travers le monde. C’est donc un mélange harmonieux de saveurs, de couleurs et de textures qui suscitel’intérêt et l’envie de déguster. Dans un monde de plus en plus globalisé, où le partage de recettes et la découverte de nouvelles cuisines sont devenus monnaie courante, la cuisine algérienne occupe une place de choix.

Cette fois ci, c’est FitClaire, une influenceuse fitness française populaire sur YouTube, s’est récemment lancée dans une exploration culinaire captivante, arpentant les rues animées de Paris à la découverte de la riche et savoureuse street foodalgérienne. Dans sa dernière vidéo, avec ses 420 000 fidèles abonnés, FitClaire nous entraîne dans une escapade gourmande à travers le quartier de Barbès, un carrefour de la diversité culinaire parisienne.

La vidéo commence avec FitClaire annonçant son intention de découvrir et de goûter des spécialités algériennes en préparation pour un futur voyage en Algérie. Son choix de quartier pour cette quête culinaire n’est autre que Barbès, connu pour sa diversité culinaire et sa richesse en saveurs algériennes.

La première spécialité que FitClaire décide de goûter est la Zlabia de Boufarik, une pâtisserie algérienne traditionnelle qu’elle déguste pour la première fois. Elle est surprise par le goût sucré et la texture croustillante du dessert, malgré son imbibition dans le sirop.

Elle continue alors son aventure en goûtant une spécialité très répandue en Algérie, la karentika, un flan à base de pois chiches servi généralement dans du pain avec du cumin et de la harissa. FitClaire s’étonne de la délicatesse de ce sandwich très simple, soulignant sa consistance crémeuse et l’équilibre parfait apporté par la harissa.

L’Algérie à Barbes : De nouvelles saveurs à chaque coin de rue

FitClaire poursuit sa découverte avec le Makrout Elouz, un gâteau à base de semoule avec des amandes à l’intérieur. Le mélange de la semoule croustillante avec l’insert d’amandes rend ce gâteau irrésistible pour notre influenceuse qui semble ravi de cette dégustation.

Ensuite, la star du fitness teste la fameuse pizza carrée algérienne. Originaire d’Alger, cette pizza se distingue par sa simplicité. Une base de pâte préparée à partir de semoule, garnie d’une sauce tomate légèrement parfumée d’herbes. Pour FitClaire, c’est la preuve que simplicité ne rime pas toujours avec monotone.

La dernière spécialité à l’essai est la Kesra farcie. Cette galette à base de semoule farcie de viande hachée ou de poulet est un délice pour FitClaire. Elle est agréablement surprise par la générosité de la garniture et la douceur de la galette.

En conclusion, cette excursion culinaire à travers le quartier de Barbès a été une véritable révélation pour FitClaire. Bien qu’elle ait déjà goûté à d’autres plats algériens auparavant, ce fut une opportunité unique de découvrir la richesse et la diversité de la cuisine de rue algérienne en plein cœur de Paris. Chaque bouchée était une promesse d’un voyage sensoriel vers l’Algérie, un pays qu’elle envisage fortement de visiter prochainement.