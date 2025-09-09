Fiscalité : la DGI déploie son nouveau système « JIBAYA’TIC » dans 11 wilayas

La Direction Générale des Impôts (DGI) franchit une nouvelle étape dans son chantier de modernisation. Elle vient de mettre en service « JIBAYA’TIC », un système d’information fiscal inédit, désormais opérationnel dans quatorze centres et antennes répartis à travers le pays.

L’annonce, faite lundi dans un communiqué officiel, s’inscrit dans le cadre du vaste plan de transformation numérique de l’administration fiscale algérienne.

Ce déploiement marque le passage à une gestion fiscale plus fluide, plus accessible et plus proche des citoyens. Derrière ce nom technologique se cache une véritable refonte des services, pensée pour simplifier les démarches et accélérer la digitalisation de l’État.

JIBAYA’TIC déjà actif dans 14 centres fiscaux à travers le pays

Le nouveau système couvre une première série de centres des impôts et de centres de proximité dans plusieurs wilayas. Concrètement, il est désormais en service à :

El Khroub (Constantine) Médéa Ras el Ma (Sidi Bel Abbès) Hamam Bouhdjer (Aïn Témouchent) Kherrata (Béjaïa) Barika (Batna) Laghouat Tamalous (Skikda) Debila (El-Oued) Bordj Bou Arreridj Ghardaïa Aïn el Bey (Constantine) Metlili (Ghardaïa) Bounouara et El-Guerrara (Ghardaïa)

🟢 À LIRE AUSSI : Le réseau postal s’élargit avec 600 nouveaux GAB multi-services (retraits et dépôts)

Cette première vague constitue une phase pilote appelée à s’étendre progressivement à d’autres wilayas, à mesure que l’outil sera consolidé et enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Un pas vers une fiscalité plus simple et plus transparente

Selon la DGI, JIBAYA’TIC a pour vocation de « réaliser un saut qualitatif en matière de services fiscaux ». À travers ce système, les contribuables pourront désormais effectuer leurs procédures à distance, avec davantage de précision et de fluidité.

L’ambition est de rapprocher l’administration de ses usagers, de réduire les lenteurs bureaucratiques et de renforcer la transparence des opérations fiscales. La numérisation apparaît ainsi comme l’un des leviers majeurs de la stratégie nationale de modernisation des services publics.

DGI : moderniser le rapport entre citoyens et administration

La mise en service de JIBAYA’TIC illustre la volonté des autorités de bâtir une fiscalité connectée et accessible. Elle s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par l’État pour généraliser la numérisation des secteurs clés et adapter les services publics aux usages numériques.

🟢 À LIRE AUSSI : L’euro poursuit son ascension sur le marché informel : les taux de change à retenir ce 8 septembre

Au-delà de l’aspect technique, c’est toute la relation entre le contribuable et l’administration qui se trouve redéfinie. Moins de déplacements, moins de paperasse, plus de rapidité. Une réforme qui, à terme, devrait changer durablement le quotidien des citoyens et renforcer la confiance dans l’appareil fiscal.