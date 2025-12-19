Fiscalité en Algérie : ouverture exceptionnelle des recettes des impôts ce samedi 20 décembre

La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé que les recettes des impôts, incluant les centres des impôts (CDI) ainsi que les recettes classiques, ouvriront leurs portes de manière exceptionnelle ce samedi 20 décembre 2025.

Cette décision vise à accompagner les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, plus précisément pour l’élaboration de la déclaration mensuelle « G50 » concernant le mois de novembre 2025 et le paiement des droits y afférents. Les bureaux seront ainsi accessibles au public de 08h30 à 16h00, offrant une journée supplémentaire pour régulariser les situations déclaratives dans les meilleures conditions possibles avant l’expiration des délais.

L’administration fiscale précise que cette démarche est essentielle pour fluidifier l’accueil des usagers et éviter l’encombrement des services au dernier moment. Il est important de rappeler que la date limite légale pour la souscription de cette déclaration mensuelle est fixée au dimanche 21 décembre 2025. Cette ouverture durant le week-end constitue donc une opportunité majeure pour les opérateurs économiques et les particuliers concernés de s’acquitter de leurs devoirs fiscaux en toute sérénité, tout en bénéficiant de l’assistance des agents sur place.

Digitalisation et promotion du portail « Jibayatic »

En parallèle de cette mobilisation physique, la Direction Générale des Impôts met en avant les avantages de la numérisation à travers son système d’information « Jibayatic ». Les contribuables déjà inscrits sur cet espace de télédéclaration et de télépaiement bénéficient d’une flexibilité totale.

Ils ont en effet la possibilité d’effectuer leurs opérations en ligne à tout moment, 24h/24 et 7j/7, sans avoir à se déplacer. Pour ces usagers du numérique, le service reste disponible jusqu’au dimanche 21 décembre à minuit, offrant un confort de gestion optimal pour le dépôt de la G50.

Enfin, pour ceux qui ne disposent pas encore d’un accès à ce service dématérialisé, la DGI lance un appel pressant. Elle invite vivement ces contribuables à se rapprocher dans les plus brefs délais de leurs services fiscaux de rattachement, qu’il s’agisse des centres des impôts ou des inspections de proximité.

L’objectif est de récupérer leurs comptes d’accès personnels afin de profiter de la modernisation des services fiscaux et de simplifier leurs futures démarches administratives. Cette transition vers le numérique est au cœur de la stratégie de la DGI pour améliorer la qualité du service public et renforcer la conformité fiscale.