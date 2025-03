Finie la carte d’embarquement en papier : cette compagnie aérienne rend le smartphone obligatoire

Afin de réduire leurs dépenses, les compagnies aériennes explorent diverses technologies pour optimiser les voyages tout en maintenant le confort à bord. Ryanair, par exemple, prévoit de numériser entièrement les procédures d’enregistrement des passagers, ce qui implique, à long terme, la suppression de tous les guichets d’enregistrement.

La compagnie aérienne low cost, qui propose aussi des vols avec escale à destination de l’Algérie, exigera désormais à ses voyageurs l’utilisation de son application, sur leurs smartphones, pour s’enregistrer.

Ryanair signe l’arrêt de mort des cartes d’embarquement en papier

Dans sa logique de réduction des coûts, le transporteur aérien incite ses passagers, comme beaucoup d’autres compagnies, à s’enregistrer gratuitement sur son application en ligne et ainsi obtenir une carte d’embarquement numérique.

En effet, Ryanair souhaite annuler les contrôles à l’aéroport de la même manière qu’elle a supprimé les comptoirs de récupération des bagages. À compter du 1ᵉʳ mai, la compagnie prévoit de numériser l’ensemble de ses procédures avant d’embarquer à bord.

Il importe de rappeler que le transporteur aérien conserve encore ses comptoirs d’enregistrement classique, pour un montant de 65.50 euros.

Une pratique devenue minoritaire mais appréciée

La compagnie a donc décidé de rendre le smartphone obligatoire, notamment pour réduire ses coûts opérationnels et supprimer le personnel au sol. Elle estime que 60% de ses clients utilisent déjà son application mobile et son site en ligne pour accomplir les procédures d’enregistrement.

La carte d’embarquement en papier est devenue, avec le temps, une pratique minoritaire, mais appréciée par les personnes âgées, celles mal à l’aise avec internet et encore par ceux qui ne possèdent pas de smartphones. La facture numérique est loin d’être refermée et ces personnes pourraient donc être punies en ne pouvant même plus emprunter les vols de Ryanair.

Par ailleurs, dans le cas d’imprévus, notamment si la batterie du smartphone est morte, la compagnie prévoit de faciliter l’opération d’enregistrement aux portes d’embarquement, grâce au recours au nom, numéro du siège et le passeport du voyageur.

Certes, dématérialiser ces titres de transport et ces cartes d’embarquement a du bon. Quant à savoir si cette révolution permettra de gagner du temps aux portes d’embarquement et d’éliminer les files d’attente qui se forment soit parce que le scanner QR code est défectueux ou un passager ne sait pas où placer son appareil, reste à prouver.

