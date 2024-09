Fini les repas gratuits ? Air France ose le test de la restauration payante

Élément distinctif d’une compagnie aérienne, la restauration aérienne marque l’expérience passager au sein des différentes classes. Pour offrir une meilleure qualité de service à ses voyageurs, Air France a décidé de bousculer ses habitudes.

S’agit-il de la fin des collations gratuites à bord ? La compagnie aérienne française envisage de tester, dès 2025, un nouveau modèle de restauration payante à bord, seules les boissons, qui accompagneront les grignotages, resteront gratuites.

En lançant ce test, Air France tente de s’aligner aux nouvelles règles du marché aérien, où la flexibilité et l’optimisation des coûts deviennent des critères décisifs.

Air France teste un nouveau modèle de restauration payante sur deux lignes

Dès janvier 2025, Air France testera un nouveau modèle de restauration payante sur ses vols courts et moyens courriers. Un test qui pourrait marquer la fin des collations gratuites offertes en classe Economy, par la compagnie aérienne.

Air France prévoit de lancer son « Buy on Board« , pour commencer, sur deux lignes aériennes, notamment celles reliant entre l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et Lisbonne, mais aussi Helsinki en Finlande. L’évolution du modèle de restauration de la compagnie aérienne se passera sur un menu composé d’une offre gratuite et de compléments payants.

Par ailleurs, les passagers de la compagnie auront toujours droit à une petite douceur sucrée ou salée pour accompagner la boisson, mais le reste du menu sera à la carte et payant.

Une offre sur mesure

La restauration à bord payante, déjà répandue chez d’autres compagnies aériennes, fait partie des offres tarifaires actuelles. Par cette nouvelle initiative, la concurrente d’Air Algérie prévoit de proposer une expérience de vol plus personnalisée tout en conservant une offre minimale gratuite.

En revanche, Air France envisage de garder la même offre pour les voyageurs de la classe business. Les clients continueront de recevoir un plateau d’un repas froid signé par le chef, ainsi qu’une sélection de boissons chaudes et froides. Par ailleurs, les passagers de la classe premium continueront à recevoir un service de haute qualité en matière de restauration à bord.

Si les résultats de ce test sont jugés positifs, ce modèle pourrait s’étendre sur le reste du réseau de la compagnie aérienne française. Cette nouvelle initiative pourrait se traduire par des billets de voyage à des prix plus compétitifs.

