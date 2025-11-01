Fini les mauvaises surprises ! SEAAL lance une application pour suivre la consommation d’eau

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé le lancement d’une nouvelle application intelligente dédiée à la lecture des compteurs et à l’enregistrement électronique de la consommation.

Cette initiative vise à améliorer la précision de la facturation, à alléger les procédures sur le terrain et à faciliter le processus de suivi, garantissant ainsi un service plus rapide et plus efficace pour le citoyen.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre des événements commémoratifs du soixante et onzième anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre.

Par ailleurs, SÉAL a également lancé mercredi la version anglaise de toutes ses plateformes numériques actuellement disponibles en langue arabe. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la démarche de modernisation du service public de l’eau et de l’assainissement et de renforcement de son ouverture aux technologies modernes.

La société a précisé que cette démarche englobe le lancement de la version anglaise de six (06) plateformes numériques principales :

Le site web officiel de l’entreprise,

la plateforme de paiement électronique Faturati (Ma Facture),

(Ma Facture), l’Agence Numérique de SEAAL Wakalati (Mon Agence) dans ses deux versions (web et application),

(Mon Agence) dans ses deux versions (web et application), la plateforme Khdamati (Mes Services),

la plateforme du « Portail Géographique «

« et la plateforme d’informations sur les travaux.

Cette ouverture permet à une catégorie de jeunes, ainsi qu’aux opérateurs étrangers, de consulter ses services en langue anglaise, reflétant la vision moderne de SEAAL vers un service public numérique, accessible et transparent.

La société a également souligné que cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par SEAAL en mai dernier avec la publication de la facture électronique en langue anglaise, traduisant concrètement son engagement à accompagner la transformation numérique que connaît l’Algérie.

Dans le même contexte, SEAAL a réitéré le lancement de la nouvelle application intelligente pour la lecture des compteurs et l’enregistrement électronique de la consommation, visant à améliorer la précision de la facturation et à garantir un service plus efficace pour le citoyen.

Une démarche inscrite dans la vision de l’Algérie Nouvelle

À cette occasion, le Directeur Général de SEAAL, Mohamed Reda Boudab, a affirmé que le lancement de ces projets numériques reflète la volonté de l’institution de progresser sur la voie de l’Algérie indépendante dont la Proclamation du 1er Novembre a tracé les contours.

Une Algérie forte de ses techniciens, de ses cadres et de sa jeunesse, avançant avec détermination vers la modernisation des services publics au service du citoyen et pour renforcer la confiance dans le service public.

M. Boudab a ajouté que SEAAL, à travers la numérisation de ses services et le renforcement de l’interaction électronique avec ses clients, contribue à la concrétisation de la politique de l’État visant à promouvoir la performance publique et à améliorer la qualité du service, tout en préservant les valeurs nationales inspirées du Novembre de la Libération et de la Construction.

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a également affirmé qu’avec ces initiatives, elle poursuit la réalisation de sa vision stratégique en matière de transformation numérique et de développement d’outils de gestion modernes, en ligne avec les aspirations de la Nouvelle Algérie vers un service public intelligent et transparent, qui place le citoyen au centre de ses préoccupations essentielles.